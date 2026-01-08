OFICIAL: DNA Bacău a trimis în judecată o grupare acuzată de abuz în serviciu, în dosarul „Hub Orizont”. Trei funcționari ai Primăriei, printre inculpați

Trei funcționari ai Primăriei Bacău ar fi participat la o „schemă” care a produs o pagubă de aproape 300.000 de lei bugetului public. Procurorii DNA Bacău au trimis în judecată inculpații din dosarul „HUB Orizont”, una dintre investițiile „fanion” ale administrației locale.

Ancheta a vizat o serie de achiziții de echipamente finanțate din fonduri europene în cadrul proiectului HUB Orizont, investiție derulată de Primăria Bacău.

Pentru Adrian Anghel, fost director al ADL Bacău, este al doilea dosar în care este trimis în judecată. El mai este judecat, alături de managerul public Ciprian Piștea, pentru presupuse plăți ilegale efectuate de Primăria Bacău pentru asistența tehnică în proiectul „Sistemul de Management al Traficului (SMT)”.

Comunicatul DNA:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați:

– ANGHEL CONSTANTIN ADRIAN, la data faptei director al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău din cadrul Primăriei mun. Bacău și manager al proiectului „Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont”,

– LUNTRARU SIMONA ELENA consilier achiziții publice în cadrul Primăriei mun. Bacău și responsabil achiziții publice în cadrul proiectului „Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont”,

– MUNTEANU DAN, inspector de specialitate în cadrul Primăriei mun. Bacău și responsabil tehnic 1 în cadrul proiectului ”Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont”,

toți trei pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și

– C.C., pirotehnician la S.C. Direct Sound S.R.L. și S.C. DIRECT SOUND S.R.L., ambii pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

În perioada 2018 – 2025, U.A.T. municipiul Bacău a implementat, în calitate de beneficiar, proiectul „Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014–2020 și care vizează reconvertirea unui imobil situat în municipiul Bacău, într-un sediu destinat unui hub pentru tinerii antreprenori.

În perioada 05–19 decembrie 2023, Anghel Constantin Adrian, Luntraru Simona Elena și Munteanu Dan, în calitate de funcționari publici în cadrul Primăriei municipiului Bacău, responsabili cu implementarea proiectului, ar fi subestimat valorile unor achiziții de echipamente audio-video, electrocasnice și active necorporale pentru ca achiziția respectivă să se facă prin încredințare directă și nu prin intermediul unei achiziții publice, cum ar fi fost legal.

Astfel, cei trei inculpați, ar fi împărțit bunurile în două loturi și ar fi eliminat articole din lista de cantități, ar fi diminuat valori estimate pentru anumite articole, ar fi crescut valorile estimate pentru alte articole și ar fi introdus produse similare, astfel încât la finalul procesului de estimare, valoarea să se încadreze sub pragul legal prevăzut pentru procedura de achiziție simplificată.

Totodată, inculpatul C.C. ar fi înlesnit și ajutat pe funcționarii din cadrul Primăriei municipiului Bacău prin furnizarea specificațiilor tehnice care au stat la baza întocmirii caietului de sarcini, ar fi purtat negocieri cu aceștia asupra modificării caietului de sarcini în privința perioadei de livrare a bunurilor, precum și asupra modificării prețurilor unor bunuri.

Procedând în această modalitate, produsele respective ar fi fost achiziționate direct de la S.C. Direct Sound S.R.L., societate al cărei reprezentant este inculpatul C.C.

Prin aceste demersuri, ar fi fost cauzată o pagubă Municipiului Bacău în cuantum total de 297.489 lei, reprezentând valoarea bunurilor în privința cărora ar fi trebuit să fie aplicată procedura de achiziție simplificată.

Consiliul Local al Municipiului Bacău s-a constituit parte civilă în cauză cu suma menționată anterior, împreună cu dobânda legală calculată conform prevederilor legale în vigoare.

Procurorii anticorupție au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri imobile ce aparțin inculpatului Anghel Constantin-Adrian.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacău, cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.