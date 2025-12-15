OFICIAL! Primarul Viziteu propune cumpărarea Casei Albastre cu 7 milioane de euro, un sfert din împrumutul contractat în luna martie de municipiu

Primăria municipiului Bacău, condusă de primarul Lucian-Daniel Stanciu Viziteu, propune modificarea destinației unui împrumut deja contractat, în valoare totală de 140,96 milioane de lei, astfel încât un sfert din bani să fie folosiți pentru achiziția clădirii „Casa Albastră”, fosta clădire SIF, unde funcționează în prezent sediul administrației locale. Potrivit noului proiect de hotărâre, suma alocată pentru cumpărarea imobilului este de 35,42 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 7 milioane de euro, bani care provin din facilitatea de credit semnată în martie 2025 cu Raiffeisen Bank.
Documentul supus aprobării Consiliului Local vizează modificarea listei de investiții finanțate din creditul existent. Mai exact, administrația locală propune eliminarea sau diminuarea unor proiecte – parcări, creșă sau lucrări la baza sportivă „Constantin Anghelache” – pentru a elibera fondurile necesare achiziției imobilului de pe strada Pictor Theodor Aman nr. 94C.
Creditul în valoare de 140,96 milioane de lei a fost aprobat inițial pentru două destinații majore: refinanțarea unor împrumuturi mai vechi contractate de la CEC Bank și finanțarea proiectelor de investiții publice de interes local, în limita a 101 milioane de lei. Conform documentației oficiale, această sumă este neutilizată în prezent și a fost reautorizată integral pentru tragere în anul 2026, ceea ce permite administrației locale să schimbe prioritățile de investiții.
Sediu de 7 milioane, în plină austeritate
Achiziția „Casei Albastre” vine într-un context economic delicat, atât la nivel național, cât și local. Guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat măsuri de reducere a cheltuielilor publice și o abordare mai prudentă a investițiilor finanțate din datorie, pe fondul presiunilor bugetare. În același timp, chiar primarul Viziteu a declarat în mai multe rânduri că municipiul Bacău se confruntă cu lipsa resurselor financiare, invocând constrângeri bugetare. Ba chiar a anulat Zilele Bacăului și focul de artificii de Revelion, din acest motiv.
În acest context, lăsând la o parte evaluarea fostei clădiri SIF, decizia de a redirecționa peste 35 de milioane de lei dintr-un împrumut pentru cumpărarea unui imobil ridică semne de întrebare. În prezent, municipalitatea plătește o chirie de aproximativ 60.000 de euro pe lună pentru „Casa Albastră”, iar mutarea administrației în acest imobil a fost încă de la început contestată de o parte a clasei politice locale. S-a vorbit public despre un posibil „tun imobiliar”, criticând costurile ridicate și lipsa unei analize comparative cu alte soluții, precum construirea unui sediu nou. De asemenea, la discuțiile din cadrul Consiliului Local, aleși de la PSD sau PNL au propus soluții mai ieftine, precum amenajarea sediului Primăriei la Centrul de Afaceri.
Administrația Viziteu susține însă că achiziția clădirii ar elimina cheltuielile lunare cu chiria și ar asigura stabilitate pe termen lung pentru sediul Primăriei, după ce vechiul imobil a fost declarat impropriu funcționării. Criticii proiectului atrag atenția că, deși nu presupune un credit nou, folosirea banilor dintr-un împrumut existent pentru achiziții imobiliare reduce fondurile disponibile pentru investiții directe în infrastructură și servicii publice.
Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 35/2025 și includerea achiziției „Casei Albastre” pe lista investițiilor finanțate din credit urmează să fie dezbătut și votat în Consiliul Local Bacău. Decizia va arăta dacă aleșii locali consideră oportună această schimbare de priorități, într-un moment în care austeritatea și lipsa banilor sunt invocate constant în discursul public.
Comentarii
Andrei a zis
Foarte bine.In sfârșit vom avea sediul.Nu va mai fi nevoie sa plătim chirie.
next a zis
La data de 03.02.2025 consilierii locali au lucrat ” în orb” la adoptarea HCL nr. 35 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până Ia 140.963.585 lei :
Art.6. (3) Împuternicește (mandatează) Primarul Municipiului Bacău să negocieze și să semneze în numele și pentru Municipiul Bacău acordul/acordurile de garantare a împrumutului/împrumuturi lor, contractul/contractele de ipotecă mobiliară asupra conturi lor, orice modificări și completări convernite de părţile contractante, orice notificări în baza acestuia, precum și să semneze în numele și pentru Municipiul Bacău toate documentele necesare obţinerii autorizării şi derulării fmanţării/finanţărilor rambursabile interne.
În acea hotărâre nu se vorbește despre niciun nivel al dobânzilor ori spezelor bancare.!!??
avem destule POVESTI, dar mai cream inca POVESTE a zis
S-au terminat toate santierele din Bacau!
Toate sunt functionale la parametri proiectati.
– pistele de biciclete colecteaza mizerii si balteste apa pe ele
– sistemul nou de iluminat incepe sa atraga cabluri
– cablurile nu s-au retras in subteran
– sistemul de semafoare face pasi minusculi de implementare
– parcurile sunt in lucru
– sistemul de colectare selectiva este un dezastru
– pietonalul are mari probleme pe mai vechile amplasamente
– sistemul de parcare biciclete nu isi gaseste drumul catre bacauani
– sistemul de parcare rezidentiala este intr-un stadiu intermediar desi ar fi trebuit sa fie prioritar
– Politia locala verifica doar parcarile urbane reglementate, restul problemelor legate de parcare : pe trotuar, in zone interzise, blocand accesul sunt pe agenda locuitorilor nu ale administratiei
ADMINISTRATIA NU TERMINA NIMIC DIN CE INCEPE, DAR SE ARUNCA SA ACHIZITIONEZE O CLADIRE NEFUNCTIONALA. MAI BINE DARAMA VECHIUL SEDIU SI CONSTRUIA UNUL NOU SI MODERN, RENUNTAND LA UNELE DIN PROIECTELE ENUMERATE MAI SUS.
Energetic catastrofa a zis
Cladirea Albastră, din punct de vedere energetic e o catastrofă. Ăsta e cel mai mare „tun” imobiliar ever deoarece toată structura de feronerie si termopane e la nivelul de acum 25 de ani si nu are nicio barieră termică. Se pierde caldură in draci si de aceea se cheltuie in jur de 30.000 de euro pe utilitati.
Daca ridic o cladire de la zero , nus e va ajunge la 7 milioane de euro.
XYZ a zis
De ce nu ar reabilita vechiul sediu?
