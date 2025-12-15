OFICIAL! Primarul Viziteu propune cumpărarea Casei Albastre cu 7 milioane de euro, un sfert din împrumutul contractat în luna martie de municipiu

Primăria municipiului Bacău, condusă de primarul Lucian-Daniel Stanciu Viziteu, propune modificarea destinației unui împrumut deja contractat, în valoare totală de 140,96 milioane de lei, astfel încât un sfert din bani să fie folosiți pentru achiziția clădirii „Casa Albastră”, fosta clădire SIF, unde funcționează în prezent sediul administrației locale. Potrivit noului proiect de hotărâre, suma alocată pentru cumpărarea imobilului este de 35,42 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 7 milioane de euro, bani care provin din facilitatea de credit semnată în martie 2025 cu Raiffeisen Bank.

Documentul supus aprobării Consiliului Local vizează modificarea listei de investiții finanțate din creditul existent. Mai exact, administrația locală propune eliminarea sau diminuarea unor proiecte – parcări, creșă sau lucrări la baza sportivă „Constantin Anghelache” – pentru a elibera fondurile necesare achiziției imobilului de pe strada Pictor Theodor Aman nr. 94C.

Creditul în valoare de 140,96 milioane de lei a fost aprobat inițial pentru două destinații majore: refinanțarea unor împrumuturi mai vechi contractate de la CEC Bank și finanțarea proiectelor de investiții publice de interes local, în limita a 101 milioane de lei. Conform documentației oficiale, această sumă este neutilizată în prezent și a fost reautorizată integral pentru tragere în anul 2026, ceea ce permite administrației locale să schimbe prioritățile de investiții.

Sediu de 7 milioane, în plină austeritate

Achiziția „Casei Albastre” vine într-un context economic delicat, atât la nivel național, cât și local. Guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat măsuri de reducere a cheltuielilor publice și o abordare mai prudentă a investițiilor finanțate din datorie, pe fondul presiunilor bugetare. În același timp, chiar primarul Viziteu a declarat în mai multe rânduri că municipiul Bacău se confruntă cu lipsa resurselor financiare, invocând constrângeri bugetare. Ba chiar a anulat Zilele Bacăului și focul de artificii de Revelion, din acest motiv.

În acest context, lăsând la o parte evaluarea fostei clădiri SIF, decizia de a redirecționa peste 35 de milioane de lei dintr-un împrumut pentru cumpărarea unui imobil ridică semne de întrebare. În prezent, municipalitatea plătește o chirie de aproximativ 60.000 de euro pe lună pentru „Casa Albastră”, iar mutarea administrației în acest imobil a fost încă de la început contestată de o parte a clasei politice locale. S-a vorbit public despre un posibil „tun imobiliar”, criticând costurile ridicate și lipsa unei analize comparative cu alte soluții, precum construirea unui sediu nou. De asemenea, la discuțiile din cadrul Consiliului Local, aleși de la PSD sau PNL au propus soluții mai ieftine, precum amenajarea sediului Primăriei la Centrul de Afaceri.

Administrația Viziteu susține însă că achiziția clădirii ar elimina cheltuielile lunare cu chiria și ar asigura stabilitate pe termen lung pentru sediul Primăriei, după ce vechiul imobil a fost declarat impropriu funcționării. Criticii proiectului atrag atenția că, deși nu presupune un credit nou, folosirea banilor dintr-un împrumut existent pentru achiziții imobiliare reduce fondurile disponibile pentru investiții directe în infrastructură și servicii publice.

Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 35/2025 și includerea achiziției „Casei Albastre” pe lista investițiilor finanțate din credit urmează să fie dezbătut și votat în Consiliul Local Bacău. Decizia va arăta dacă aleșii locali consideră oportună această schimbare de priorități, într-un moment în care austeritatea și lipsa banilor sunt invocate constant în discursul public.