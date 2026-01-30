Oficiali din Primărie, trimiși în judecată de DNA Bacău, pentru un prejudiciu de 1,4 milioane de lei. Pavele plătite, dar folosite cele existente

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a mai multor funcționari publici și reprezentanți ai unor societăți comerciale, într-un dosar ce vizează modul de derulare a unui proiect finanțat din fonduri europene, accesate de Primăria Bacău.

Printre inculpați se numără Piștea Ciprian-Octavian, administrator public al municipiului Bacău la data faptelor, și Anghel Constantin-Adrian, director al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, acuzați de abuz în serviciu în formă continuată și de participație improprie la folosirea de documente false pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În același dosar a fost trimis în judecată și Fediuc Ionel, consilier superior în cadrul Primăriei Bacău, pentru complicitate la abuz în serviciu și infracțiuni legate de fonduri europene.

De asemenea, sunt inculpați reprezentanți ai societăților S.C. Hidro Salt-B-92 S.R.L. și S.C. Zuberecomexim S.R.L., precum și cele două firme, pentru complicitate la abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată și folosirea de documente false. Un șef de șantier, angajat al S.C. Hidro Salt-B-92 S.R.L., este acuzat de mărturie mincinoasă.

Lucrări plătite, dar realizate cu materiale existente

Potrivit rechizitoriului DNA, dosarul vizează proiectul „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău”, finanțat prin fonduri europene și având ca beneficiar municipiul Bacău.

În perioada 2023–2024, inculpații ar fi aprobat la plată facturi și situații de lucrări, deși știau că materialele prevăzute în proiectele tehnice și în ofertele financiare nu au fost folosite în realitate. Refacerea trotuarelor afectate de lucrările de canalizații ar fi fost realizată, potrivit anchetatorilor, cu pavele deja existente sau puse la dispoziție de Primăria Bacău.

Prin aceste plăți ar fi fost creat un prejudiciu de 1.419.028 lei în dauna municipiului Bacău, sumă ce reprezintă și folosul necuvenit obținut de societatea contractoare.

Cereri de rambursare cu documente false

Anchetatorii mai arată că, în noiembrie 2023 și februarie 2024, funcționari din Primăria Bacău ar fi înlesnit depunerea a două cereri de rambursare la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, știind că documentele justificative – facturi și certificate de plată – conțineau date nereale.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene s-a constituit parte civilă cu suma de 1.076.134,50 lei, iar Primăria Municipiului Bacău s-a constituit parte civilă cu 1.419.028 lei.

În cauză a fost instituit sechestru asigurător asupra sumei de 279.782 de euro, aparținând unuia dintre reprezentanții firmei contractoare, banii fiind depuși într-un cont al A.N.A.B.I., la dispoziția DNA.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacău. DNA precizează că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale și nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.

Comunicatul DNA:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

PIȘTEA CIPRIAN-OCTAVIAN, la data faptei administrator public al municipiului Bacău și ANGHEL CONSTANTIN-ADRIAN, la data faptelor director al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău din cadrul Primăriei municipiului Bacău, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată și participație improprie la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

FEDIUC IONEL, la data faptelor consilier superior în cadrul Primăriei municipiului Bacău, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată și participație improprie la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

B.D. și M.S., reprezentanți ai S.C. Hidro Salt-B-92 S.R.L. și Z.C.R. și D.M., reprezentanți ai S.C. Zuberecomexim S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, participație improprie la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,

S.C. Hidro Salt-B-92 S.R.L. și S.C. Zuberecomexim S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, participație improprie la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și

L.B.C., persoană fizică fără calitate specială, șef de șantier și angajat al S.C. Hidro Salt-B-92 S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

Dosarul vizează modul de aprobare a plăților aferente situațiilor de lucrări în cadrul proiectului cu denumirea „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău” și depunerea cererilor de rambursarela Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, proiect finanțat din Fondul European de Reconstrucție și Dezvoltare și având ca beneficiar municipiul Bacău.

Concret, în perioada 2023-2024, în contextul executării lucrărilor de refacere a trotuarelor afectate de canalizații electrice și fibră optică din proiectul menționat, inculpatul Piștea Ciprian-Octavian, în calitate de administrator public al municipiului Bacău, precum și ceilalți doi inculpați funcționari din primărie, deși cunoșteau că materialele prevăzute în proiectele tehnice și în ofertele financiare făcute de societatea comercială contractoare S.C. Hidro Salt-B-92 S.R.L. nu vor fi folosite, ar fi avizat la plată facturi fiscale și certificate de plată, respectiv ar fi dispus plățile către executant, cauzând un prejudiciu în cuantum de 1.419.028 lei în dauna municipiului Bacău și obținerea unor foloase necuvenite de către societatea contractoare.

În realitate, refacerea trotuarelor ar fi fost realizată cu materialele (pavaj/pavele) existente deja la fața locului sau puse la dispoziție de beneficiarul Primăria municipiului Bacău.

De asemenea, la datele de 17 noiembrie 2023 și 15 februarie 2024, inculpatul Piștea Ciprian-Octavian și ceilalți doi inculpați funcționari din primărie, ar fi înlesnit și l-ar fi ajutat pe primarul municipiului Bacău să depună, fără vinovăție, la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, două cereri de rambursare aferente proiectului anterior menționat, pentru care cunoșteau că vor fi prezentate documente justificative false (facturi și certificate de plată), în vederea obținerii pe nedrept de fonduri europene.

Facturile ar fi fost emise de S.C. Hidro Salt-B-92 S.R.L. și întocmite de către administratorul societății B.D., prin atestare de împrejurări necorespunzătoare adevărului referitoare la sumele ce trebuiau achitate de către beneficiar.

Situațiile de lucrări emise de S.C. Hidro Salt-B-92 S.R.L. ar fi fost certificate de reprezentanții (diriginți de șantier) ai S.C. Zuberecomexim S.R.L., firmă contractantă desemnată drept supervizor, documentele justificative conținând mențiuni necorespunzătoare realității referitoare la materialele folosite și la sumele ce trebuiau achitate de către beneficiar.

În contextul cercetărilor, inculpatul L.B.C, în calitate de șef de șantier, angajat al S.C. Hidro Salt-B-92 S.R.L., ar fi făcut declarații neconforme cu realitatea referitoare la aspecte esențiale ale cauzei.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1.076.134,50 lei.

Primăria Municipiului Bacău a precizat că își exercită dreptul de a participa în procesul penal în calitate de persoană vătămată și că se constituie parte civilă cu suma de 1.419.028 lei.

În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 279.782 euro (echivalentul a 1.419.028 lei, la cursul BNR), aparținând inculpatului B.D., reprezentant al S.C. Hidro Salt-B-92 S.R.L.

Suma a fost depusă de inculpat într-un cont al A.N.A.B.I., la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis, spre judecare, la Tribunalul Bacău, cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE