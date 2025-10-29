Oligarhul Vlad Plahotniuc a avut buletin de Bacău. Ce spune primarul Viziteu despre una dintre identitățile infractorului moldovean

Mihai Antohe și Stanislav Kirsanov – sunt doar câteva dintre identitățile false ale lui Vlad Plahotniuc, pe care le-a folosit ca să-și șteargă urmele, în ultimii șase ani, de când se ascundea de justiția din Moldova. Una dintre acestea este din municipiul Bacău.

Într-o investigație, jurnaliștii de la Cu Sens au descoperit persoanele ale căror identitate a fost furată de fostul lider PD. Unii au decedat, iar alții susțin că nu au nicio legătură cu Plahotniuc. Astfel, pe lângă dosarele penale din Moldova, Plahotniuc riscă pedeapsă penală în mai multe state, pentru uz de acte false.

Mihai Antohe este una dintre identitățile false folosite de Vlad Plahotniuc. Fostul lider PD avea două cărți de identitate românești falsificate cu acest nume, iar în documentele, găsite de poliția elenă, era inclusă și adresa unui domiciliu – o casă de la periferia municipiului Bacău. Proprietara locuinței le-a spus jurnaliștilor de la Cu Sens că nu cunoaște o asemenea persoană.

„Nu cunoaștem pe această persoană. Nu l-am văzut niciodată în viață. Nu e neam cu noi, nu a fost în curtea mea niciodată.”

Jurnaliștii moldoveni au mers la Primăria municipiului Bacău, în subordinea căreia se află direcția de evidență a persoanelor, instituție care eliberează cărțile de identitate.

Lucian-Daniel Stanciu Viziteu, primarul municipiului Bacău: „Verificând cu persoane de specialitate, mi-au spus că noi nu am emis aceste buletine. Seamănă cu niște buletine românești, dar, în fapt, sunt clar falsuri. Imprimeurile nu sunt aliniate. Adică pare și un fals grosolan. Pare mai mult ca o provocare, așa poate, la adresa primăriei Bacău sau a României.”

Reporter: Am mers la această adresă și am identificat că sunt două persoane care sunt angajate la primărie, în calitate de măturători.

Lucian-Daniel Stanciu Viziteu, primarul municipiului Bacău, România: Nu la primărie, la o companie care este angajată de primărie, o subsidiară într-un fel. Nu sunt angajați ai primăriei.

Reporter: Cum credeți cum a ajuns această adresă…?

Lucian-Daniel Stanciu Viziteu: Probabil că persoanele de acolo ar fi folosit buletinul lor real în relație cu un comerciant, cu oricine. Și o poză a acelor buletine a ajuns în spațiu public, pe rețele de socializare și falsificatori le-au găsit și le-au folosit pentru a le modifica. Cu siguranță, dacă există o coliziune între cei doi, poliția română va găsi asta rapid.

Pe lângă cele două cărți de identitate, în care apare numele Mihai Antohe, poliția elenă a mai găsit un pașaport și două permise de conducere, pe același nume și eliberate în același municipiu – Bacău. Am mers la autoritățile care emit aceste acte ca să verificăm autenticitatea lor.

Reprezentant al Serviciul public comunitar de paşapoarte Bacău: Nu știu nimic despre asta. Dar e o problemă legată de persoana respectivă?

Reporter: Da, de fapt, o altă identitate de a dumnealui este Vladimir Plahotniuc, din Republica Moldova care este un oligarh și a fost timp de șase ani fugar. A fost prins în Grecia.

Reprezentant al Serviciul public comunitar de paşapoarte Bacău: Și în poză e Plahotniuc?

Reporter: E Plahotniuc, da.

Reprezentant al Serviciul public comunitar de paşapoarte Bacău: Nu avem nicio informație oficială, nu pot să vă spun. Eu nu sunt șeful Serviciului, ci în locul șefului Serviciului care e în concediu, dar nu pot să vă dau o informație de genul acesta. Nici nu a venit oficial ceva. Dar, dumneavoastră, puneți în scris, la noi la secretariat, și noi vă răspundem.

Ulterior, ni s-a comunicat în scris că nu pot oferi informații despre pașaport și nici despre permisele de conducere, făcând trimitere la Regulamentul UE privind protecția datelor cu caracter personal. Am întrebat și reprezentanții inspectoratului de poliție dacă cunosc despre existența unor acte false românești cu poza oligarhului moldovean, Vladimir Plahotniuc.

Gabriel Dumitrache, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău: În urma verificărilor efectuate în evidențele Inspectoratului de Poliție Județean Bacău nu au fost identificate date de interes cu privire la persoana în cauză.

Datele din actele false, Vlad Plahotniuc le-a furat de la o persoană reală, se arată în investigație. La Bacău, există un bărbat, pe care îl cheamă Mihai Antohe, cu aceeași dată și lună de naștere. Diferențe sunt în anul nașterii – o cifră și două – în codul numeric personal. Jurnaliștii au reușit să discute cu acesta.

„Eu, în primul rând, nici nu am carte de identitate. Eu sunt cetățean român cu domiciliul în străinătate.”



Ministerul Afacerilor Interne al României a anunțat în iulie că cele 5 acte: un pașaport, două cărți de identitate și două permise de conducere, cu identitatea Mihai Antohe, sunt false. A fost pornit și un dosar penal în acest sens.

Articolul integral AICI.