Onești: Apă cu presiune scăzută în cartierul TCR!

Astăzi, 16 septembrie 2025, echipele RAJA intervin pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă din orașul Onești, județul Bacău.

Pentru desfășurarea lucrărilor de reparație, este necesară reducerea presiunii apei potabile, în intervalul orar 11:00 – 15:00, pentru consumatorii din cartierul TCR. La etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor din zonă și îi asigurăm că echipele de intervenție vor depune toate eforturile necesare pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile la parametri optimi, în cel mai scurt timp posibil.