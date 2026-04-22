Onești: Avarie pe strada Cașinului!

Echipele RAJA intervin astăzi – 22 aprilie 2026, pentru remedierea unei avarii survenite la conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 150 mm, de pe strada Cașinului, din municipiul Onești, județul Bacău.

Astfel, în intervalul orar 12:15–16:00, se furnizează apă cu presiune scăzută consumatorilor de pe strada 1 Mai, Piața Agroalimentară, precum și abonaților de pe strada Cașinului nr.1, Republicii nr.2 și bd. Belvedere nr.1. La etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție deplasate la fața locului vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile la parametrii optimi, în cel mai scurt timp.