Operațiune a polițiștilor din Bacău, în colaborare cu autoritățile belgiene, într-un caz de furt de utilaje agricole

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bacău au efectuat o percheziție la locuința unui bărbat de 30 de ani din comuna Racova, într-un dosar instrumentat în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile din Belgia, acesta fiind suspectat de furt calificat și implicare într-un grup infracțional organizat.

Din cercetări a reieșit faptul că, în cursul anului 2023, cel în cauză, împreună cu alte două persoane, ar fi sustras de pe teritoriul Belgiei un tractor agricol, în valoare de aproximativ 35.000 de euro.

Ulterior, aceștia ar fi transportat utilajul din Belgia către România, încercând să îl introducă ilegal în țară, însă au fost interceptați de polițiștii de frontieră din județul Bihor, tractorul fiind indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

Pe data de 17 februarie, polițiștii de investigații criminale din Bacău, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au descins la locuința bărbatului, de 30 de ani, acesta fiind identificat și condus la sediul poliției pentru audieri.

În cadrul activităților desfășurate, a fost documentată și probată întreaga activitate infracțională a grupării, fiind identificate și celelalte două persoane implicate, cercetările fiind continuate în vederea tragerii la răspundere penală a acestora.

În baza cooperării judiciare internaționale în materie penală, autoritățile judiciare din Belgia vor fi sprijinite de către autoritățile judiciare din România pe tot parcursul anchetei, în toate procedurile ce se impun în astfel de cazuri.

Activitățile au beneficiat de sprijinul a doi polițiști federali din Belgia.

„Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumtiva de nevinovăție”, transmite IPJ Bacău.