Operațiunea „Jupiter” în Bacău: percheziții domiciliare, tone de combustibil și material lemnos confiscate și mai multe persoane reținute

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 5 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, cei ai Secțiilor 1 și 2 Poliție Bacău și cei ai Serviciului pentru Imigrări Bacău, însoțiți de criminaliști, au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară în județ, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2021 – 2025, mai multe persoane, având calitatea de conducători auto, ar fi sustras combustibil din cisterne destinate transportului acestuia, utilizând instalații improvizate, ulterior valorificând combustibilul către diferiți beneficiari.

La percheziții, polițiștii au depistat în flagrant delict trei bărbați, cu vârste cuprinse între 34 și 48 de ani, în timp ce sustrăgeau combustibil din autovehiculele de transport.

Cei în cauză au fost conduși la sediul poliției pentru audieri, ulterior, fiind reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și indisponibilizat aproximativ 3,5 tone de combustibil, în valoare de aproximativ 27.000 de lei, mai multe instalații improvizate folosite la sustragerea combustibilului.

De asemenea, au fost ridicați în vederea continuării cercetărilor, aproximativ 9.000 de lei.

Totodată, în cadrul activităților desfășurate, polițiștii au descoperit și indisponibilizat un autoturism care figura în bazele de date căutat internațional.

În cauză, au fost demarate procedurile pentru stabilirea situației juridice.

La aceeași dată, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Buhuși, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuși, împreună cu polițiștii Serviciului de Ordine Publică Bacău, Biroului pentru Protecția Animalelor, însoțiți de criminaliști și luptători pentru acțiuni speciale, au desfășurat activități în orașul Buhuși și comunele arondate, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor la regimul silvic.

În cadrul activităților au fost puse în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, în cadrul unor dosare penale ce privesc comiterea de infracțiuni la regimul silvic.

La percheziții au fost descoperiți și ridicați în vederea stabilirii provenienței, aproximativ 30 mc de material lemnos.

5 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri, iar față de 3 dintre acestea a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, fiind introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Totodată, au fost legitimate aproximativ 50 de persoane și verificate 30 de autovehicule, pentru neregulile constatate fiind aplicate 15 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 10.000 de lei și retrase 4 certificate de înmatriculare.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moinești, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești, au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară la persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni la regimul silvic, fiind descoperite și ridicate mijloace materiale de probă, bunuri și peste 5 mc de material lemnos.

În urma activităților desfășurate, a fost identificat un bărbat, de 61 de ani, din comuna Brusturoasa, bănuit de comiterea infracțiunilor de taiere fără drept de arbori și furt de arbori.

6 persoane au fost conduse la audieri, cercetările fiind continuate.

La activități au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău, precum și lucrători silvici.

„Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție” – IPJ Bacău.