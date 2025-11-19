Oportunitate de angajare! ZERO experiență necesară!

TEHNICIAN producție publicitară (entry-level)
Responsabilități:
• Activități învățate pas cu pas, direct în atelier.
• Pregătire și aplicare autocolante pe vitrine, mașini, panouri.
• Asamblare și montaj panouri și firme luminoase (în echipă).
Cerințe:
• Comportament respectuos față de colegi și clienți.
• Îndemânare și atenție la detalii.
• Permis de conducere (avantaj).
Beneficii:
• Program fix: L–V, 8–17
• Salariu stabil + bonuri de masă
• Mediu de lucru fără stres inutil
• Instruire practică până devii autonom
• Locație: Bacău, aproape de centru
Primul pas:
• Sună la: 0744 503 419
• Dă mesaj pe WhatsApp la: 0740 034 050
