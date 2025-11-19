Oportunitate de angajare! ZERO experiență necesară!

TEHNICIAN producție publicitară (entry-level)

Responsabilități:

•⁠ ⁠Activități învățate pas cu pas, direct în atelier.

•⁠ ⁠Pregătire și aplicare autocolante pe vitrine, mașini, panouri.

•⁠ ⁠Asamblare și montaj panouri și firme luminoase (în echipă).

Cerințe:

•⁠ ⁠Comportament respectuos față de colegi și clienți.

•⁠ ⁠Îndemânare și atenție la detalii.

•⁠ ⁠Permis de conducere (avantaj).

Beneficii:

•⁠ ⁠Program fix: L–V, 8–17

•⁠ ⁠Salariu stabil + bonuri de masă

•⁠ ⁠Mediu de lucru fără stres inutil

•⁠ ⁠Instruire practică până devii autonom

•⁠ ⁠Locație: Bacău, aproape de centru

Primul pas:

•⁠ ⁠Sună la: 0744 503 419

•⁠ ⁠Dă mesaj pe WhatsApp la: 0740 034 050