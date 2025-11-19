Ziarul de Bacău

Oportunitate de angajare! ZERO experiență necesară!

TEHNICIAN producție publicitară (entry-level)

Responsabilități:
•⁠ ⁠Activități învățate pas cu pas, direct în atelier.
•⁠ ⁠Pregătire și aplicare autocolante pe vitrine, mașini, panouri.
•⁠ ⁠Asamblare și montaj panouri și firme luminoase (în echipă).

Cerințe:
•⁠ ⁠Comportament respectuos față de colegi și clienți.
•⁠ ⁠Îndemânare și atenție la detalii.
•⁠ ⁠Permis de conducere (avantaj).

Beneficii:
•⁠ ⁠Program fix: L–V, 8–17
•⁠ ⁠Salariu stabil + bonuri de masă
•⁠ ⁠Mediu de lucru fără stres inutil
•⁠ ⁠Instruire practică până devii autonom
•⁠ ⁠Locație: Bacău, aproape de centru

Primul pas:
•⁠ ⁠Sună la: 0744 503 419
•⁠ ⁠Dă mesaj pe WhatsApp la: 0740 034 050

