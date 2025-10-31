Oportunitate de neratat în Slănic Moldova! Complex turistic spectaculos de vânzare – hotel, pensiune, căsuțe moderne și un peisaj care îți taie respirația

Pe coasta însorită a unuia dintre cele mai frumoase dealuri din Slănic Moldova, într-un cadru natural de poveste, se află un complex turistic complet funcțional, pregătit să devină următoarea mare destinație de relaxare, evenimente și turism montan din Moldova.

Cu o panoramă spectaculoasă asupra stațiunii, complexul reunește un hotel elegant, o pensiune cochetă și două căsuțe moderne, toate așezate armonios pe un teren generos de 2,5 hectare.

Un domeniu turistic complet și funcțional

Hotelul impresionează prin 12 camere confortabile și 2 apartamente spațioase, fiecare cu baie proprie, alături de un restaurant elegant, o sală de conferințe, o terasă panoramică și foișoare pentru relaxare în aer liber.

Bucătăria este complet echipată cu aparatură profesională de ultimă generație, perfectă pentru evenimente private, team building-uri sau retreat-uri de wellness.

La câțiva pași mai sus, pensiunea adaugă farmec și intimitate prin cele 7 camere cu băi proprii, restaurant și o terasă cu vedere spre pădure.

În zona cea mai înaltă, două căsuțe de tip cub, moderne și exclusiviste, oferă o priveliște de vis asupra munților – locul ideal pentru turiști care caută liniște, rafinament și confort de 5 stele.

Potențial uriaș de dezvoltare

Proprietatea dispune de toate avizele, autorizațiile și certificările ISU, fiind complet operațională și cu evenimente deja rezervate pentru o perioadă îndelungată, în special în preajma sărbătorilor de iarnă, când cererea pentru cazare în stațiune atinge cote maxime.

Poate fi preluată imediat, garantând profitabilitate din prima zi.

Datorită terenului de 2,5 ha și poziției sale privilegiate, noul proprietar poate dezvolta cu ușurință:

zone de agrement și relaxare;

facilități sportive sau trasee de mountain-bike și ATV;

un centru SPA & wellness cu piscină panoramică;

sau chiar un resort exclusivist cu unități de cazare suplimentare.

Toată suprafața este inclusă într-un PUZ aprobat în 2008, cu destinație „zone mixte de servicii și locuire”, ceea ce permite autorizarea rapidă a noilor construcții.

Infrastructura de acces și utilitățile sunt deja disponibile – inclusiv racorduri de mare putere la gaz și curent electric (380W).

Slănic Moldova – „Perla Moldovei”, destinația care renaște

Supranumită „Perla Moldovei”, stațiunea Slănic Moldova este cunoscută pentru izvoarele sale minerale cu efect terapeutic, aerul curat de munte și peisajele spectaculoase.

În timpul verii, atrage turiști pasionați de natură, drumeții și relaxare, iar iarna devine un refugiu ideal pentru iubitorii sporturilor de zăpadă.

Nu este de mirare că unitățile de cazare din zonă, precum Cabana Poiana Verde și Grand View Slănic Moldova primesc note excepționale pe Booking, semn al creșterii constante a interesului turiștilor pentru această zonă montană unică.

O oportunitate imobiliară unică, recomandată de REMAX Grow

„Este o proprietate cu energie pozitivă, confort și un potențial extraordinar de dezvoltare. Un loc care oferă profitabilitate imediată, dar și perspective de expansiune pe termen lung”, declară Florin Nedelcu, broker owner la REMAX Grow.

Agenția REMAX Grow face parte din cea mai mare rețea imobiliară din lume – RE/MAX, lider internațional în vânzări, management și consultanță imobiliară. Cu o echipă de profesioniști dedicați, agenția oferă servicii premium și soluții personalizate pentru investiții sigure și profitabile.

Descoperă mai multe detalii și află prețul proprietății

Dacă visezi să deții un complex turistic complet funcțional, într-o zonă montană cu renume și viitor promițător, aceasta este șansa ta.

Profită de oportunitate și transformă această bijuterie din inima Moldovei într-un proiect de succes!