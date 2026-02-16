Orașul-stațiune Târgu Ocna, promovat la Târgul de Turism al României prin salină, oferta balneară și patrimoniul local

Orașul-stațiune Târgu Ocna a fost reprezentat în perioada 12–15 februarie la Târgul de Turism al României, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei turistice. Participarea a avut loc prin intermediul primarului Cristian Ciubotaru, secretar al Asociației Naționale a Stațiunilor Balneare și Balneoclimatice din România.

Stațiunea este recunoscută pentru patrimoniul său balnear și turistic, care include Salina Târgu Ocna, izvoare cu ape minerale, lăcașuri de cult istorice, repere legate de Primul Război Mondial și zone dedicate turismului de natură.

Potrivit primarului, participarea la târg a fost un prilej de promovare a identității turistice a orașului și a terapiei balneare prin salinoterapie, dar și de stabilire a unor contacte cu operatori din turism, reprezentanți mass-media și instituții publice. De asemenea, edilul a participat, alături de alți primari ai stațiunilor balneare din țară, la o întâlnire de lucru la sediul Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu ministrul Irinel Darău și echipa acestuia.

„Turismul balnear trebuie să devină un domeniu strategic pentru România, iar statul român trebuie să susțină consistent acest sector esențial pentru sănătatea populației și dezvoltarea economică”, a transmis primarul Cristian Ciubotaru.