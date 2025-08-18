Ordinul Arhitecților a lansat o consultare publică pentru revitalizarea centrului orașului. Băcăuanii sunt așteptați cu propuneri și sugestii

Filiala Bacău-Neamț a Ordinului Arhitecților din România a dat startul unei consultări publice în cadrul apelului de idei „re:START BACĂU”, un demers menit să contureze viitorul centrului municipiului. Inițiativa își propune să adune propuneri și sugestii direct de la locuitorii Bacăului, care vor contribui astfel la fundamentarea temei de proiectare pentru revitalizarea zonei centrale.
Potrivit arhitecților, apelul are ca obiective reimaginarea spațiului central astfel încât acesta să răspundă nevoilor comunității, îmbunătățirea calității vieții prin intervenții arhitectural-urbanistice și de peisaj, consolidarea identității locale prin integrarea valorilor istorice și culturale, precum și creșterea atractivității zonei centrale.
Se caută idei care să plaseze cultura urbană contemporană la intersecția dintre spațiul public de calitate, mobilitatea urbană inteligentă și responsabilitatea socială și civică.
Consultarea populației este o etapă premergătoare elaborării temei de proiectare, iar opiniile exprimate de cetățeni vor influența modul în care vor fi formulate răspunsurile participanților și modul de evaluare al propunerilor de către juriul independent.
Chestionarul online poate fi completat până la data de 14 septembrie 2025, iar timpul estimat pentru completare este de aproximativ cinci minute.
Comentarii
Sorin a zis
Și blocul de la Teatrul de păpuși unde e?Blocul de pe Oituz?Ruina Moldova????
Rezolvați întâi șpăgile astea, apoi studiul.E o vrăjeală.Ce s-a făcut cu celelalte studii?nimic Câbd termină proiectele începute?nimeni nu știe.
Cu ce bani? Alte împrumuturi frumos comisionaTe de TUD.
Aryan a zis
Care oraș????Acum avem un SAT!
Gogu Pintenogu a zis
Sunt bacauoan dar asa urat si neatragator nu am simtitit niciodata Bacaul.
Aciduzzu a zis
In centru doar PARC si circulatia inchisa in weekend de la Ciupercute pana la statuia lui Stefan cel Mare. Ati spus ca demolati Primaria si faceti PARC. In PARCUL Unirii, tot Parc (nicio constructie, nimic)
Sa ne spuneti oficial cati biciclisti apar in studiile de fezabilitate ca circula zilnic pe toate tronsoanele pistelor de biciclete? Si care este cifra oficiala reala a celor care intr-adevar circula?
Vrem sa ne dati banii inapoi de la firmele care au intocmit acele studii de fezabilitate si au incasat bani pentru ele.
Parcul Atletic cand il inaugurati?
Aveam cel mai frumos Parc Sportiv din Romania. Acum vreti sa-i dai voie lui Umbrarescu sa faca bloc in locul fostului Orasel al Copiilor. Rusine!