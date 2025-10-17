Pacient cu cancer la limbă, operat cu succes la Spitalul Județean de Urgență Bacău

Un bărbat de 55 de ani din Oituz, diagnosticat cu carcinom scuamo-celular moderat la nivelul limbii (pacientul este un fost fumător, de 40 ani, și consumator de alcool) a fost operat cu succes de echipa medicală condusă de dr. Ovidiu Cristian Scovronschi, din cadrul Compartimentului de Chirurgie Orala si Maxilo-Facial a Spitalului Județean de Urgență Bacău.

Postoperator, pacientul și-a recuperat complet funcția de deglutiție (înghițire) pentru lichide clare (apa) într-un prim stadiu. Ulterior, va începe să consume și alimentație pasată. Funcția respiratorie pe tractul superior este recuperată în proporție de 80%, cu un prognostic de refacere de 100% în următoarele zile.

În plus, vorbirea este inteligibilă și satisfăcătoare, pacientul fiind încurajat să facă exerciții zilnice, pentru îmbunătățirea acestei funcții esențiale.

„Menținerea unei greutății corporale optime este esențială în recuperarea predictibilă pe termen lung, motiv pentru care pacientul a beneficiat, încă din faza imediat postoperatorie, de sonda nazo-gastrică de alimentație. Pacientul a fost externat, pentru a se înconjura de căldura familiei și de aerul curat din zona Oituzului. Ulterior, va urma schema de tratament adjuvant radio și chimioterapeutic”, a subliniat Dr. Ovidiu Cristian Scovronschi.