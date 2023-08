Pacient cu maladie aorto-ilicală, operat cu succes de chirurgii vasculari de la Spitalul din Onești

Un pacient de 56 de ani din județul Bacău, care prezenta ocluzia arterei iliace externe drepte – patologie cunoscută sub denumirea de maladie aorto-iliacă, a fost operat cu succes de medicii secției de Chirurgie Vasculară, de la Spitalul Municipal Onești „Sfântul Ierarh Dr. Luca”.

Intervenția chirurgicală are un grad ridicat de dificultate și a fost realizată sub anestezie generală. Operația a constat în înlocuirea arterei native obstrucționate cu o proteză special concepută pentru acest tip de intervenție care are rolul de a creşte fluxul sanguin spre arterele din distalitate.

Echipa operatorie formată pentru rezolvarea acestui caz a fost formată din Dr. Marian Cozmin-Eugen (medic specialist chirurgie vasculară), Dr. Istrate Sebastian (medic specialist chirurgie vasculară), Dr. Ciornea Diana (medic specialist anestezie și terapie intensivă) și asistent Cojocaru Tanța.

Pacientul a avut o evoluție postoperatorie favorabilă, cu remiterea simptomatologiei și a fost externat.