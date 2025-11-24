Pacienții agresați verbal sau neglijați la Urgențe nu au nicio șansă. De ce ajung la „gunoi” reclamațiile, cu complicitatea administrației SJU Bacău

Pacienții nemulțumiți de comportamentul personalului de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgențe Bacău nu au aproape nicio șansă să-și găsească dreptatea. Deși personalul agresiv sau neglijent este cunoscut, administrația unității spitalicești zădărnicește orice demers al reclamanților.
Zecile de milioane de euro investite la SJU Bacău nu au fost suficiente pentru eliminarea comportamentului neprofesional al unor angajați. Ei sunt protejați de complicitățile din unitatea spitalicească, dar și de decizii „tehnice” inexplicabile. Astfel, la UPU se șterg toate urmele incidentelor petrecute, astfel încât orice reclamație devine imposibil de probat, pentru că pacienții sunt obligați să intre singuri și nu au nicio dovadă care să le susțină punctul de vedere.
Într-un răspuns adresat Ziarului de Bacău, administrația SJU Bacău informează că filmările de pe camerele de supraveghere sunt păstrate doar 21 de zile, după care se șterg automat. Un singur cadru medical a fost vizat anul trecut de 4 reclamații, dintre care doar una a fost analizată serios, dar și aceea a fost respinsă, din cauză că imaginile de pe camerele de supraveghere au fost șterse.
„În urma analizei dosarului, membrii Consiliului Etic au decis respingerea dosarului, ca urmare a lipsei probelor video menite să susțină acuzațiile aduse împotriva dr. XXX, imaginile ștergându-se, ciclic, după 21 de zile”, a informat SJU. După ce a scăpat de 4 reclamații în 2024, în 2025, același cadru medical a fost vizat de 5 reclamații, în primele 10 luni ale anului.
Comentarii
Madox a zis
Ce tot o mai ascunde-ți după cireș, este vorba de capodopera de Dr. Petrescu! Nu se vrea să fie luate măsuri corespunzătoare! Mereu se pune batista pe țambal în privința dumneaei!
MATRIX a zis
Ce tot o mai ASCUNDETI, analfabetule !
gigel a zis
să cumpere un hard mai mare…
Gigel a zis
să cumpere harduri mai mari
Bacauan a zis
Eu nu tin partea personalului de la UPU, dar ritmul de munca acolo este infernal. Am fost zilele trecute si am primit o ingrijire corespunzatoare, nimeni nu a avut o atitudine nepotrivita, ci dimpotriva. Pe de alta parte, am vazut niste pacienti despre care imi este rusine sa spun ca ne sunt concetateni. In stare de ebrietate, murdari, galagiosi. Si acum ganditi-va ca in calitate de doctor ai de gestionat asemenea oameni, in timp ce lupti sa salvezi viata altora.
Pe de alta parte, conducerea spitalului poarta o mare parte din vina pentru ca nu intervine ferm si nu o schimba pe doamna doctor pe care o indica pacientii ca avand un comportament nedemn pentru un cadru medical. Nu e ca si cum ar fi vreo somitate medicala, nu e vreo experta in terapie intensiva, nu am citit vreo carte sau articol de-ale dumneai; sunt multi doctori tineri, mai neexperimentati, dar cu siguranta mai empatici. Si daca tot ti-e scris sa mori, mai bine sa te tina doctorul de mana, decat sa urle la tine 🙂
cri cri cri a zis
https://ziaruldebacau.ro/dr-liliana-petrescu-la-un-pas-sa-fie-demisa-dragos-benea-isi-bate-joc-de-oameni/
Din experienta proprie a zis
Nu e vorba doar de doamna doctor Petrescu. Mai este si un doctor care nu stiu cum il cheamă care are unn comportament execrabil. Adevarat ca se lucrează cu multi pacienti acolo dar asa este si in strainatate si doctorii se poarta extraordinar acolo. Consiliul Judetean ar trebui sa preia reclamatiile. E simplu. Sa fie afisat unde se pot face sesizări catre Consiliul Judetean si poate asa acestea vor putea fi analizate mai obiectiv si neutru. Se vede ca doamna Pravat vrea sa rezolve situatia nemultumirii pacientilor de la UPU dar si de la maternitate dar si din luarile de pozitii in diverse ocazii. E clar ca e mult de muncă la Spitalul Judetean. Acest comentariu nu este scris cu răutate chiar daca tata a facut ACV dupa 6 ore la urgență in 2016 si in 3 luni apoi l-am pierdut.
Dreptate. Unde? a zis
Daca exista o reclamatie, comisia trebuie sa se intruneasca in 9 zile. Deci este timp sa se ia acele imagini de pe camere. E clar ca se „trage mâța de coadă” ca să dispara imaginile in 21 de zile. Asta da mârlănie.