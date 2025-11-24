Pacienții agresați verbal sau neglijați la Urgențe nu au nicio șansă. De ce ajung la „gunoi” reclamațiile, cu complicitatea administrației SJU Bacău

Pacienții nemulțumiți de comportamentul personalului de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgențe Bacău nu au aproape nicio șansă să-și găsească dreptatea. Deși personalul agresiv sau neglijent este cunoscut, administrația unității spitalicești zădărnicește orice demers al reclamanților.

Zecile de milioane de euro investite la SJU Bacău nu au fost suficiente pentru eliminarea comportamentului neprofesional al unor angajați. Ei sunt protejați de complicitățile din unitatea spitalicească, dar și de decizii „tehnice” inexplicabile. Astfel, la UPU se șterg toate urmele incidentelor petrecute, astfel încât orice reclamație devine imposibil de probat, pentru că pacienții sunt obligați să intre singuri și nu au nicio dovadă care să le susțină punctul de vedere.

Într-un răspuns adresat Ziarului de Bacău, administrația SJU Bacău informează că filmările de pe camerele de supraveghere sunt păstrate doar 21 de zile, după care se șterg automat. Un singur cadru medical a fost vizat anul trecut de 4 reclamații, dintre care doar una a fost analizată serios, dar și aceea a fost respinsă, din cauză că imaginile de pe camerele de supraveghere au fost șterse.

Facsimil: răspuns furnizat de SJU Bacău

„În urma analizei dosarului, membrii Consiliului Etic au decis respingerea dosarului, ca urmare a lipsei probelor video menite să susțină acuzațiile aduse împotriva dr. XXX, imaginile ștergându-se, ciclic, după 21 de zile”, a informat SJU. După ce a scăpat de 4 reclamații în 2024, în 2025, același cadru medical a fost vizat de 5 reclamații, în primele 10 luni ale anului.