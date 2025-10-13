Pacienții de la SJU Bacău, invitați să completeze un chestionar online cu privire la serviciile primite

Spitalul Judetean de Urgență Bacău pune la dispoziția pacienților și aparținătorilor, începând de astăzi, un chestionar online privind calitatea serviciilor primite.

Chestionarul poate fi completat ulterior vizitei, pe baza codului de înregistrare primit la prezentarea în UPU, la adresa de AICI.

„Opinia dumneavoastră contează pentru noi! Spitalul Județean de Urgență Bacău desfășoară un proces continuu de îmbunătățire a calității serviciilor medicale oferite în Unitatea de Primiri Urgențe (UPU)”, transmit reprezentanții SJU Bacău.

Pentru un plus de confort, chestionarul este accesibil și direct din Unitatea de Primiri Urgențe, prin scanarea codului QR afișat în zona de așteptare.