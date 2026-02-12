Pacienții vor fi programați automat pentru investigații, potrivit dep. Adrian Popa. Modificări importante la Legea drepturilor pacientului

Deputatul PSD de Bacău Adrian Popa a anunțat că a votat modificarea Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, act normativ care introduce un mecanism prin care pacienții ce au nevoie de investigații sau consulturi suplimentare vor fi nu doar îndrumați, ci și programați pentru următoarea consultație necesară stabilirii diagnosticului.

Potrivit parlamentarului, schimbarea urmărește să creeze un traseu medical clar și predictibil pentru pacient, astfel încât acesta să nu mai fie nevoit să gestioneze singur pașii următori după ieșirea din cabinet. Programarea ar urma să fie realizată printr-un mecanism organizat la nivelul unității medicale, pentru a asigura continuitatea actului medical.

„Pacientul nu mai pleacă din cabinet cu hârtiile în mână, bulversat și nesigur asupra pașilor următori. Sistemul trebuie să îl preia și să îi asigure continuitatea actului medical”, a transmis Adrian Popa.

Deputatul, membru al Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, a subliniat și rolul medicinei primare în aplicarea noilor prevederi. Conform modificărilor, atunci când medicul de familie emite un bilet de trimitere către o unitate medicală, ar trebui să existe o preocupare pentru programarea pacientului, pentru a consolida legătura dintre medicul de familie și medicul specialist și pentru a reduce drumurile inutile și timpul pierdut.

O altă noutate introdusă prin lege este dreptul persoanelor asigurate la o a doua opinie medicală, decontată de sistemul de asigurări, atunci când aceasta este justificată medical.

În opinia parlamentarului băcăuan, modificările aduc „mai multă organizare, mai multă responsabilitate instituțională și mai mult respect pentru pacient”. Adrian Popa a precizat că va continua să susțină măsuri legislative care plasează pacientul în centrul sistemului de sănătate și consolidează colaborarea dintre toate nivelurile de îngrijire medicală, inclusiv în beneficiul cetățenilor din județul Bacău.