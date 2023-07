Paguba de la Insulă se mărește cu 820.000 de lei. Ultimele 3 administrații, acuzate pentru nota de plată usturătoare

Insula de Agrement Bacău rămâne una dintre cele mai mari probleme ale administrației locale, care continuă să producă pagube la bugetul public. După cele aproape 8 milioane de lei plătite în 2019, acum a venit nota de plată de 820.000 de lei (circa 160.000 de euro) pentru întârzierea plății sumelor datorate Ministerului Dezvoltării. Într-o conferință de presă susținută luni, sen. Cristina Breahnă Pravăț, prim-vicepreședinte, și prefectul Lucian Bogdănel, vicepreședinte al municipalei PSD, au acuzat ultimele 3 administrații pentru eșecul investiției și pe primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu că a ascuns pierderea ultimului proces pe tema banilor de la Insula de Agrement.

În 2019, Primăria Bacău se afla în situația de a nu mai putea accesa circa 40 de milioane de lei fonduri europene, din cauză că nu plătise penalizarea de aproape 8 milioane de lei cauzată de eșecul finalizării lucrărilor de la Insula de Agrement. Cele aproape 8 milioane de lei reprezentau fondurile europene cheltuite pentru parcul de distracții, care ar fi trebuit terminat în 2018, după repetate amânări ale termenului limită.

Situația a fost depășită după discuții aprinse în Consiliul Local, unde a fost votat un amendament PSD ce a permis plata datoriei.

În octombrie 2019, Primăria Bacău a găsit oportun să conteste plata penalizării și a deschis un proces cu Ministerul Dezvoltării. La fond, municipalitatea a pierdut, dar a atacat cu recurs sentința Curții de Apel Bacău. Sentința finală s-a dat în ianuarie 2023, când Înalta Curte de Casație și Justiție a respins cererea Primăriei și a dispus și penalizări de circa 820.000 de lei.

Din ianuarie 2023, când s-a pierdut definitiv procesul, până acum, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu nu a comunicat public despre dobânzile de întârziere care trebuie achitate de la bugetul local. Prefectul Lucian Bogdănel a dezvăluit în conferința de presă că suma de plată a fost „dosită” în proiectul de rectificare bugetară (discutat și aprobat de Consiliul Local tot astăzi).

„O inutilă aventură prin instanțele de judecată costă bugetul local 160.000 de euro, bani pe care Primăria Bacău trebuie să-i dea bugetului național, în contextul unor dobânzi de întârziere calculate în cadrul proiectului nefinalizat al Insulei de Agrement! După 4 ani de la pierderea finanțării europene şi restituirea celor 7,9 milioane lei către Ministerul Dezvoltării, Insula prejudiciază până astăzi bugetul municipalității, fără ca acest obiectiv de investiții să fie terminat şi pus în funcțiune în integralitatea sa”, a declarat Bogdănel.

Senatoarea Cristina Breahnă Pravăț a reamintit demersurile făcute în 2019 pentru plata datoriei cauzate de eșecul de la Insula de Agrement și deblocarea fondurilor europene. Fostul consilier local a prezentat și unde s-a ajuns cu proiectele europene deblocate în 2019, dar pe care actuala conducere a Primăriei Bacău nu reușește să le finalizeze, urmând ca finanțările să se piardă.

„Culegem ponoasele eșecurilor ultimilor 3 edili ai Bacăului și vedem efectele pe care mandatele lor le au asupra municipiului Bacău (…) În 2019, alături de colegii mei am încercat, pornind de la deblocarea acestei plăți a penalității privind fondurile pierdute de la Insula de Agrement, să forțăm semnarea unor contracte de finanțare care veneau în municipiul Bacău, ca efect al depunerii unor cereri de finanțare pe Axa 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, POR 2014-2020.

S-a pierdut timp și în 2019, din cauza fostului edil, pentru că la momentul respectiv el nu a înțeles că fără plata acestei penalități către Ministerul Dezvoltării, deblocarea semnării contractelor de finanțare nu putea avea loc. Și atunci, la începutul lunii octombrie 2019, în calitate de lider de grup în Consiliul Local inițiam niste discutii care vizau gasirea unor soluții privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru plata acelor penalități de 8 milioane de lei (…) Am depus alături de colegi un proiect de Hotărâre CL care viza rectificarea bugetară… Eram acuzați atunci că încercăm o deturnare de fonduri (…) Până la urmă acest demers a dat roade, am devenit inițiatorii de facto ai acestui proiect. Primarul a înțeles – forțat de circumstanțe, a inițiat un proiect de hotărâre, am reușit să alocăm cele 8 milioane de lei. După efectuarea plății, la o săptămână, s-au semnat contractele de finanțare aferente proiectelor depuse pe Axa 4.”

„După aceea, am urmărit stadiul implementării proiectelor: foarte multe nu s-au mișcat nici în timpul care a mai rămas în mandatul fostului edil, nici în următorii 3 ani de mandat ai actualului edil. Trist este că toate eforturile noastre de atunci au fost tocmai pentru a grăbi intrarea în execuție a unor proiecte care însumau aproximativ 50 milioane de euro pentru municipiul Bacău (…) Dacă e să ne uităm la toate investițiile care au debutat începând cu 2020, vedem că sunt sortite pentru a nu se concretiza. Administrația bezmetică coordonată de un primar fără viziune, fără echipă, la un moment dat va ajunge să ducă Bacăul la faliment, dacă nu l-a dus deja (…) Vinovată pentru eșecul care va fi validat pe 31 decembrie 2023 va fi incompetența actualului primar.”

„Lista investițiilor eșuate din mun Bacau este lungă: ni s-a promis stadion, nu avem stadion. Ni s-a promis parc industrial – s-au investit acolo în jur de 800 mii lei (o sumă importantă cu care puteam să realizăm un loc de joacă, de exemplu), deși era destul de clară decizia pe care o vor emite Autoritatea Aeronautică Civilă din România și Ministerului Apărării de a nu valida proiectul parcului industrial. Studiile de fezabilitate reprezintă singurele „realizări” ale actualului primar.”

„Am avut promisiuni clare de întreținere a infrastructurii publice: parcuri, locuri de joacă. Am văzut că în Consiliul Local au fost aprobate fonduri pentru modernizarea acestora. Ce se întâmplă? Unde sunt ele? Poate doar unul-două locuri de joacă au fost modernizate de formă.

Indiferent de sursa de finanțare, că vorbim de fonduri europene sau guvernamentale ori locale, vedem că acestea ori nu sunt utilizate, ori sunt utilizate în contrasens cu ceea ce primarul Viziteu își asumase când a anuntat ca va fi candidatul pentru primăria Bacău.

De exemplu, investiția constantând în realizarea traseului pentru deplasări nemotorizate Sud-Centru-Aeroport (finanțată prin axa 4): aceasta era validată de verificatorul de proiect încă din 12.08.2021. Sunt doi ani de zile de când lucrările puteau intra în execuție. Am constat la actualul edil că el caută vinovați în mandatele trecute, dar nu are nicio scuză dat fiind faptul că timp a fost destul. Nu vorbim despre construcția de autostrăzi, ci despre niște trasee care se puteau realiza dacă proiectele erau urmărite, dacă exista o echipă în municipiul Bacău care să monitorizeze implementarea lor și dacă exista interes în acest sens.”

– sen. Cristina Breahnă Pravăț