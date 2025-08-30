Panică în timpul unei curse Wizz Air Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch

Au urcat în avion după ore întregi de așteptare și au aflat, chiar înainte ca aeronava să decoleze, că unul dintre geamuri era spart. Este pățania pasagerilor unei curse Wizz Air Londra–Bacău. Oamenii povestesc că au văzut cum geamul e lipit cu bandă adezivă, iar scenele au stârnit panică la bord. Aeronava a ajuns în siguranță la destinație.

Pasager: Noi, după ce ne-am urcat în avion, geamul deja era spart. Teoretic ei au aterizat cu geamul spart acolo. Și după, când au făcut verificarea de montare, că toată lumea are siguranțele puse șamd, atunci au văzut că e geamul spart, când eram aproape de pistă, să putem decola. După alte 20 de minute a venit un inginer, bine, o ingineră, cu scotchul, și a lipit geamul. Și a zis că suntem în siguranță de a putea pleca. Nu era niciun scotch special, era un simplu scotch, la 2 lei. Că am văzut că era cu rola de scotch normală, nu avea niciun ceva pe el. Toată lumea s-a temut, vă dați seama, că poate să fie pericol la geamul spart.

Reporter: Și zborul, efectiv, cât a durat?

Pasager: 3 ore. Toți am fost, toți români, că venim acum în concedii sau alții care au fost la familia lor în UK și acum s-au întors înapoi. Ziceau, măcar să ne schimbe avionul sau ce facem? Că e ok? Nu a spus nimeni nimic că „ba, e ok” sau ceva, sau, absolut nimeni, nimic nu a zis. Vă dați seama, să zburați, și mai ales pasagerul care a fost la geamul respectiv, a rămas pe acel loc. (sursa: digi24.ro)

Până la acest moment, Wizz Air nu a furnizat un punct de vedere.