FOTO: Parc în tot centrul Bacăului și promenadă spre Catedrală: cum arată proiectul arhitecților care a convins juriul concursului de idei re:START

Ordinul Arhitecților din România (OAR) și Primăria Bacău au anunțat astăzi rezultatele concursului de idei re:START BACĂU, competiție lansată pentru găsirea unor soluții de revitalizare a centrului municipiului. La concurs au fost înscrise 21 de proiecte, iar juriul a decis câștigătorii în urma analizării planșelor, conceptelor urbane și propunerilor de mobilitate și spațiu public.

Proiectul câștigător propune transformarea centrului municipiului într-un parc urban extins, cu axă pietonală majoră către Catedrala Ortodoxă și reconfigurarea completă a zonei Teatrului de Animație. Premiul I, în valoare de 3.100 euro, a fost acordat echipei formate din Hotea Timotei și Găleșanu Eduard, coautori fiind Larissa Danci, Nagy Mark, Meszaros David și Băban Andreea.

Conform planșelor prezentate în documentație și publicate de Ordinul Arhitecților, propunerea urmărește amplificarea spațiilor verzi din centrul orașului prin realizarea unui parc de mari dimensiuni, în care arborii existenți sunt păstrați și integrați într-o structură vegetațională densă.

Circulațiile pietonale ar urma să fie reorganizate printr-o rețea de alei continue, care conectează principalii poli ai zonei: Catedrala, Teatrul de Animație, spațiile comerciale și trama stradală din zona centrală. Traficul auto este redus în proximitatea parcului, iar traseele velo sunt integrate în noua configurație.

Centrul Bacăului, reconceput ca spațiu verde major

Un element central al proiectului câștigător este axa pietonală orientată direct către catedrală, gândită ca un culoar deschis care pune în valoare perspectiva asupra clădirii. Randările arată o promenadă largă, umbrită de arbori, cu zone de odihnă și spații pentru activități publice.

În zona fostului Teatru de Animație, proiectul prevede un pavilion nou, cu funcțiuni culturale și sociale, compus din volume simple și o galerie acoperită. Spațiul exterior aferent pavilionului este conceput ca o piațetă care poate găzdui evenimente de mici dimensiuni și activități cotidiene.

Documentația indică utilizarea materialelor naturale, precum pavaj din piatră și pietriș stabilizat, mobilier urban cu design minimalist și iluminat discret. Vegetația este tratată ca element principal, prin plantarea de specii adaptate, zone naturale și suprafețe care gestionează apa de ploaie.

Intervenția propusă în jurul Teatrului de Animație, în imediata vecinătate a actualului Parc al Catedralei, are rolul de a crea o agoră contemporană care conectează diferitele funcțiuni ale zonei și facilitează accesul pietonal. Proiectul urmărește astfel consolidarea centrului Bacăului printr-o rețea coerentă de spații publice, cu accent pe mobilitate alternativă și creșterea calității mediului urban.

Celelalte proiecte premiate

Premiul II a fost acordat Proiectului nr. 117, realizat de arh. Laura Dinu-Constantin și arh. Alina-Marina Stoica, cu coautorul Daniel Angarita (design de produs). Premiul III a revenit Proiectului nr. 115, depus de PLUSMINUS Birou de Arhitectură SRL, având ca autor principal pe arh. Adrian Oancea și coautori pe arh. Sorin Olteanu, arh. Alma Vasile, arh. Cristina Străianu și arh. Ana Maria Oancea.

Mențiunile au fost acordate astfel: mențiunea I pentru proiectul nr. 114, realizat de Istrate Andreea Elena împreună cu Smaranda Oprea și Mircea David Brad; mențiunea II pentru proiectul nr. 101, avându-l ca autor principal pe arh. Mîndru Cosmin Mihai și ca membri ai echipei pe Gheorghe Paula-Elena, drd. arh. Barat Alexandru, arh. Adrian Bolog și urb. Beatrice Gheorghiu; iar mențiunea III pentru proiectul nr. 116, semnat de Marius Indrei și Radu-Mihai Măldărescu.