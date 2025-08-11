Parc de aventură cu un rollglider de 1 kilometru! Comuna Zemeș vrea să transforme fosta zonă petrolieră într-una turistică, cu 30 de milioane de lei

Comuna Zemeș vrea să transforme fosta zonă petrolieră prin amenajarea unui parc de aventură. Contractul de proiectare și execuție în valoare de 30 milioane lei, fără TVA, a fost semnat în primăvara anului acesta. Parcul face parte din strategia comunei Zemeș de a tranzita de la o zonă petrolieră la una turistică.

foto: rollglider

Rollglider cu un traseu total de 1.040 m

Conform APIX, care a studiat proiectul, pentru amenajarea zonei de distracții, Primăria Zemeș a alocat un teren cu o suprafață totală de aproape 120.000 mp, iar parcul va ocupa 90.500 mp. Proiectul prevede modernizarea unor drumuri de acces, realizarea unei parcări și montarea echipamentelor specifice unui parc tematic, alături de edificarea unei clădiri administrative.

Printre echipamente se numără un rollglider (traseu cu o lungime de 520m atât pe urcare, cât și pe coborâre, alături de un turn de start/finish cu o înălțime de 11 m), pereți de escaladă, plase de cățărat, parc-aventură printre copaci (echipamente montate până la 26 m înălțime), locuri de joacă pentru cei mici, o zonă de alimentație publică diversificată și zone de esplanadă pentru relaxare și recreere.

„Acest proiect va transforma Comuna Zemeș într-o destinație de top pentru turiști, revitalizând economia locală prin atragerea de investitori și crearea de noi locuri de muncă, oferind noi oportunități de recreere și relaxare”, se arată în documentația de atribuire. Valoarea totală a proiectului ajunge la peste 36 milioane lei.

Una dintre instalațiile care vor fi montate în parc

Cine va executa lucrările

Licitația a fost lansată în toamna anului trecut, iar contractul a fost semnat în acest an, în prezent fiind în desfășurare etapa de proiectare. Procedura a fost câștigată de o asociere de firme condusă de VIA Mcadam (Bacău) și din care face parte Walltopia, companie din Bulgaria, specializată în soluții pentru escaladă și divertiment activ.

Conform Listafirme, VIA Mcadam e o societate din Onești, cu un singur angajat, care anul trecut a avut o cifră de afaceri de doar 613.000 lei. Walltopia, pe de altă parte, este creatoarea rollglider-ului, pe care l-a lansat ca produs în 2013. De-a lungul anilor, Walltopia a amenajat rollglidere în Japonia, Malayasia, Finlanda, SUA, Rusia, China, Germania, Costa Rica, Vietnam, precum și în numeroase alte țări: Walltopia a implementat 1.800 de proiecte în 76 de țări. Din asociere face parte și firma ieșeană Nord-Est Proiect, alături de alți trei subcontractanți, toți din Bacău: Ti Service, BVA Logistik și Maryelectric.

„Zemeș Park” va rivaliza cu Durău Park, aflat la 180 km distanță, în județul Neamț. Lucrările ar putea începe anul acesta. Contractul a fost semnat în aprilie 2025, iar primele 4 luni sunt dedicate proiectării. Construcția efectivă a parcului are ca termen de finalizare 12 luni.