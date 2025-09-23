Parc eolian de 290 de milioane de euro, care se întinde pe teritoriul a cinci comune din județul Bacău

Grupul EDP, unul dintre cei mai mari producători și distribuitori de energie din lume, va investi 290 milioane euro în județul Bacău pentru amenajarea unui parc eolian. Proiectul va fi implementat prin intermediul firmei Energopark SRL, conform informațiilor APIX.ro.

Parcul se va întinde pe teritoriul administrativ a 5 comune: Colonești, Izvoru Berheciului, Odobești, Plopana și Stănișești. „În componența centralei electrice eoliene vor fi 19 grupuri generatoare eoliene cu o putere nominală de 7,8 MW, de ultimă generație, având o înălțime totală de 220 m (135 m pilon și 85 m lungime pală) și un diametru al rotorului de 175 m”, se arată într-un memoriu de prezentare a investiției.

Turbinele vor fi fabricate de Vestas, Nordex și Goldwind. Proiectul cuprinde și o componentă de infrastructură: va fi amenajată o rețea rutieră de 27 km prin modernizarea a 4 km și construirea altor 23 km de drum. Investiția a ajuns în faza de avizare la autoritățile de resort.

Beneficiarul are la dispoziție mai multe terenuri în suprafață totală de aproape 500.000 mp, majoritatea fiind în proprietatea acestuia. „Terenul studiat se află într-o zonă favorabilă dezvoltării funcțiunii de producere a energiei electrice prin utilizarea energiei eoliene, atât din punct de vedere al prezenței potențialului eolian, topografiei cat și al prezenței infrastructurii – rețele de energie electrică, cât și din punctul de vedere al disponibilității comunității locale și al investitorilor”, se mai precizează în documentul citat.

Parcul eolian va fi amenajat în maximum 18 luni de la semnarea contractului de lucrări. Durata estimată de funcționare a echipamentelor este de 25 – 30 de ani.

Cine este investitorul

Proiectul a fost depus recent de către Energopark SRL la instituții avizatoare. Conform Listafirme.ro, societatea este deținută de EDP Renewables Europe, parte din grupul portughez EDP (Energias de Portugal). Grupul activează în peste 30 de țări, având aproximativ 12.000 de angajați.

EDP este listată la bursele din Lisabona și Madrid, fiind o companie cu acționariat mixt: investitori instituționali globali, statul portughez (cu o participație minoritară) și acționari privați. În România, EDP este prezent de peste 15 ani, cu proiecte eoliene în special în Dobrogea (Peștera, Cernavodă, Tulcea).