Parcare cu plată la SJU Bacău, în teste. Măsura, luată pentru reducerea ocupării abuzive a locurilor destinate pacienților și vizitatorilor

Spitalul Județean de Urgență Bacău introduce un sistem de parcare cu plată, menit să fluidizeze accesul pacienților și al aparținătorilor. În acest moment, sistemul se află în fază de testare, iar tarifele nu au fost încă stabilite.

Decizia vine în contextul unor probleme persistente legate de ocuparea îndelungată a locurilor de parcare – multe dintre acestea sunt utilizate de persoane fără legătură directă cu actul medical sau de șoferi care staționează excesiv, ceea ce îngreunează accesul celor care au cu adevărat nevoie de servicii medicale.

Într-un mediu unde timpul poate fi esențial, lipsa locurilor disponibile generează întârzieri și stres suplimentar pentru pacienți. Noul sistem de parcare cu plată are ca obiectiv principal descurajarea staționării pe termen lung și încurajarea unei rotații mai rapide a mașinilor. Astfel, cei care ajung la spital pentru consultații, investigații sau urgențe ar putea găsi mai ușor un loc liber în apropierea unității, se arată într-un comunicat al SJU Bacău.

Măsura nu este una singulară. Sisteme similare funcționează deja în alte spitale din țară (ex. Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca) și au contribuit atât la reducerea aglomerației, cât și la o utilizare mai eficientă a spațiului disponibil. Modelul este considerat unul adaptat nevoilor actuale din marile unități medicale.

Reprezentanții SJU Bacău precizează că implementarea parcării cu plată nu este doar o decizie administrativă, ci o intervenție necesară pentru îmbunătățirea accesului la servicii medicale.

Primele 30 de minute vor fi gratuite — interval destinat activităților de scurtă durată: aducerea sau preluarea unui pacient, transportul bagajelor sau alte activități care nu necesită staționare prelungită.

Automatele de plată sunt amplasate în parcările principale, în puncte vizibile, semnalizate corespunzător, astfel încât accesul la acestea să fie facil.

Vor fi disponibile mai multe modalități de plată, pentru a simplifica pe cât posibil procesul.

Deocamdată, proiectul se află în etapa de testare, iar detalii precum tarifele și modalitatea exactă de plată urmează să fie stabilite ulterior.