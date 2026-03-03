Parcări de reședință disponibile în Bacău, pentru locatarii din zona Martir Horia. Cererile se depun din 28 februarie

Locuitorii mai multor imobile din municipiu pot depune, începând cu 28 februarie 2026, solicitări pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință din lotul „Martir Horia 1”, potrivit unui anunț publicat de Primăria Municipiului Bacău.

Sunt vizați locatarii din blocurile situate pe următoarele străzi:

Strada Mioriței – bloc nr. 13 (sc. A-B-C-D) și bloc nr. 15 (sc. A-B-C-D);

– bloc nr. 13 (sc. A-B-C-D) și bloc nr. 15 (sc. A-B-C-D); Strada Martir Horia – bloc nr. 15 (sc. A-B), bloc nr. 17 (sc. A-B), bloc nr. 17A și bloc nr. 19 (sc. A-B);

– bloc nr. 15 (sc. A-B), bloc nr. 17 (sc. A-B), bloc nr. 17A și bloc nr. 19 (sc. A-B); Strada Martir Cloșca – bloc nr. 2 (sc. A-B), bloc nr. 4 (sc. A-B), bloc nr. 6 (sc. A-B) și bloc nr. 8A;

– bloc nr. 2 (sc. A-B), bloc nr. 4 (sc. A-B), bloc nr. 6 (sc. A-B) și bloc nr. 8A; Strada Ardealului – bloc nr. 8 (sc. A-B).

Prima etapă, dedicată persoanelor cu handicap

Conform municipalității, prima etapă a procedurii este rezervată persoanelor cu handicap și se va desfășura în perioada 28 februarie – 7 martie 2026, în termen de șapte zile calendaristice de la deschiderea sesiunii.

În această etapă pot depune cerere pentru atribuirea gratuită a unui loc de parcare de reședință doar persoanele care se încadrează în condițiile prevăzute de regulamentul local privind organizarea, atribuirea și utilizarea locurilor de parcare din municipiul Bacău.

Unde și cum se depun cererile

Cererile, însoțite de documentele necesare, trebuie depuse la sediul primăriei din strada Nicolae Titulescu nr. 3, la Centrul de Informare pentru Cetățeni, după următorul program:

luni – joi: 07:45 – 16:00

vineri: 07:45 – 14:45

Reprezentanții primăriei atrag atenția că dosarele incomplete nu vor fi eligibile. Regulamentul complet, care cuprinde procedura și lista documentelor necesare pentru fiecare etapă, poate fi consultat pe site-ul instituției.

După finalizarea primei etape, municipalitatea va anunța calendarul pentru depunerea dosarelor în etapa a doua de atribuire a locurilor de parcare.