Părinți inconștienți! Minoră lăsată nesupravegheată la Mărgineni, găsită de polițiști pe marginea părții carosabile

La data de 29 octombrie 2025, un șofer a sesizat prin SNUAU 112 că a observat în trafic, în comuna Mărgineni, un copil minor, nesupravegheat, care se juca pe marginea părții carosabile.

Polițiștii Compartimentului de Ordine Publică Bacău au găsit pe marginea drumului o fetiță de un an și opt luni, care nu era însoțită de niciun adult.

Întrucât nu era posibilă stabilirea identității și identificarea domiciliului, iar fetița era desculță, polițiștii au luat-o în brațe și au efectuat verificări în zonă. La aproximativ 300 de metri au găsit locuința minorei.

Persoana care avea în grijă fetița le-a explicat polițiștilor că desfășura activități gospodărești și nu ar fi observat că aceasta a plecat din curte.

Minora a fost reintegrată în familie.

Polițiștii atrag atenția asupra pericolelor la care pot fi supuși copiii în astfel de situații. Nu lăsați minorii nesupravegheați! (sursa: comunicat de presă)