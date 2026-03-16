Pasarela pietonală din stația CF Comănești, închisă din cauza degradărilor. Pietonii traversează liniile de tren pentru a ajunge în oraș

Închiderea pasarelei pietonale din stația CF Comănești, județul Bacău, îi obligă pe mulți localnici să traverseze direct liniile de cale ferată, într-o zonă cu mai multe linii active și infrastructură electrificată. Situația a fost semnalată de Asociația Institutul pentru Dezvoltare și Inovare (IDEI), care cere autorităților să identifice urgent o soluție sigură de traversare.

Pasarela pietonală din stația CF Comănești a fost închisă recent de CFR SA, după ce au fost identificate degradări structurale care pot pune în pericol siguranța utilizatorilor.

În lipsa unei alternative de traversare, numeroși pietoni sunt nevoiți să treacă direct peste liniile de cale ferată pentru a ajunge dintr-o parte în alta a stației. Zona este una intens circulată, cu mai multe linii active și infrastructură electrificată, ceea ce crește riscul producerii unor accidente.

Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât în apropierea stației se află Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” din Comănești, unitate de învățământ frecventată de peste 1.100 de elevi. În fiecare zi, un număr mare de persoane tranzitează zona pentru a ajunge la școală sau către alte destinații din oraș.

Potrivit legislației feroviare, traversarea liniilor de cale ferată este permisă doar prin locuri special amenajate. În condițiile actuale, însă, mulți cetățeni ajung să încalce aceste prevederi din lipsa unei variante sigure de traversare.

Asociația Institutul pentru Dezvoltare și Inovare (IDEI) a transmis sesizări către instituțiile competente și solicită identificarea unei soluții care să permită traversarea în siguranță a liniilor de cale ferată în zona stației CF Comănești.

Reprezentanții asociației atrag atenția că prevenirea unor eventuale accidente ar trebui să fie o prioritate pentru toate instituțiile implicate.

