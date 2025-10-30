Patrick Petre, transfer surpriză la FC Bacău, club sponsorizat de Dedeman! Fiul lui Florentin Petre revine în prim-planul fotbalului românesc

Ziarul de Bacău

FC Bacău, club sponsorizat de compania fraților Pavăl, Dedeman, a dat o lovitură importantă pe piața transferurilor, reușind să-l aducă pe Patrick Petre, fiul fostului internațional român Florentin Petre.

Mijlocașul ofensiv, crescut la academia Dinamo București, a ales să îmbrace tricoul formației moldovene, păstrând culorile care l-au consacrat – roșu și alb – și va evolua cu numărul 24.

Petre este cunoscut pentru tehnica sa fină, viziunea de joc și aportul ofensiv, calități care l-au recomandat de-a lungul carierei la echipe precum Dinamo, Sepsi, Poli Iași și Farul Constanța.

Oficialii clubului băcăuan speră ca experiența și creativitatea sa să ajute echipa în lupta pentru obiectivele acestui sezon.

„Transferul lui Patrick reprezintă un pas important pentru club. Este un jucător care poate face diferența în momentele decisive”, au transmis reprezentanții FC Bacău.

