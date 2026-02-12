Patrimoniul școlilor din Bacău, scăpat de sub controlul Primăriei. Mai multe clădiri publice lipsesc din acte, conform Curții de Conturi

La ultimele verificări efectuate la finalul anului trecut la nivelul municipalității, Curtea de Conturi a descoperit că Primăria Bacău a pierdut controlul asupra patrimoniului public dat în administrare școlilor. Deși clădirile, terenurile și dotările aparțin municipiului, iar municipalitatea este proprietarul legal, auditorii au constatat că municipalitatea nu are un sistem prin care să verifice ce clădiri și terenuri folosesc unitățile de învățământ și cum sunt acestea evidențiate, iar consecința este o contabilitate incoerentă și o imagine denaturată a averii orașului.

În unele cazuri, clădirile și terenurile publice folosite de școli nu apar deloc în contabilitatea acestora. Curtea de Conturi indică situații în care bunurile primite în administrare nu au fost înregistrate în evidența contabilă proprie, ceea ce înseamnă că imobile utilizate zilnic de elevi și profesori nu există, din punct de vedere contabil, pentru cei care le gestionează.

În alte cazuri, problema este inversă: aceleași clădiri sunt trecute de două ori în evidențe. Raportul menționează explicit Colegiul Național „Ferdinand I”, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Liceul Tehnologic „Petru Rareș” și Școala Gimnazială „Alecu Russo”, unde clădiri și terenuri primite în administrare au fost menținute atât în contabilitate, cât și în contul extracontabil, destinat bunurilor luate cu chirie.

De asemenea, lipsa verificărilor periodice face ca mai multe curți interioare ale școlilor să fie transformate în parcări pentru profesori și părinți, bazele sportive să fie folosite în anumite cazuri pentru activități private care nu au legătură cu activitatea sportivă, iar spațiile să fie puse la dispoziție la mica înțelegere.

Imobile subevaluate

Cea mai mare problemă financiară identificată de Curtea de Conturi este însă subevaluarea masivă a patrimoniului școlar. Pentru patru unități de învățământ, Colegiul Pedagogic, Școala „Alexandru cel Bun”, Școala „Octavian Voicu” și Școala „Nicu Ene”, nu au fost înregistrate în contabilitate rezultatele reevaluărilor făcute în 2024 pentru clădirile și terenurile folosite. Din această cauză, valoarea activelor municipiului Bacău ar fi fost subevaluată cu peste 20 de milioane de lei.

Pentru patrimoniul local, acest lucru înseamnă că Primăria raportează o avere mai mică decât cea reală. Valoarea patrimoniului contează atunci când se decid investiții, reparații, modernizări sau când se solicită finanțări europene. De asemenea, valoarea imobilelor este relevantă și la stabilirea tarifelor de închierere a spațiilor excedentare. Dacă aceste clădiri nu sunt corect evaluate și evidențiate, ele pot fi lăsate fără investiții sau pot fi ignorate în planificarea bugetară.

Raportul mai arată că inventarierea bunurilor publice este aplicată neuniform și, uneori, doar formal. Fără o inventariere riguroasă, nu se poate stabili cine răspunde pentru degradarea unei clădiri sau pentru dispariția unor bunuri, iar patrimoniul public rămâne vulnerabil.

Primăria Bacău nu controlează suficient cum este administrat propriul patrimoniu

Conform Curții de Conturi, toate aceste probleme sunt efectul lipsei de control a Primăriei asupra școlilor, deși patrimoniul aparține municipiului, iar organigrama cuprinde mai multe posturi care au în atribuții gestionarea patrimoniului și legătura strânsă cu unitățile de învățământ. Datele transmise de unitățile de învățământ sunt preluate fără verificări reale, iar situațiile financiare consolidate sunt construite pe informații incomplete sau greșite.

Curtea de Conturi a recomandat Primăriei Bacău să implementeze un mecanism clar de monitorizare a patrimoniului public dat în administrare școlilor, să introducă proceduri unitare de evidență, inventariere și reevaluare a bunurilor și să verifice periodic, în mod direct, modul în care unitățile de învățământ gestionează clădirile și terenurile aparținând municipiului.

Terenurile aferente școlilor aparțin autorităților administrației publice locale, care au responsabilitatea administrării acestora, iar utilizarea și gestionarea lor curentă se realizează prin delegare către unitățile de învățământ, pe baza unor contracte de administrare sau de management încheiate cu directorii școlilor.