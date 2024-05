Patronii firmelor de construcții acuză: „Umbrărescu ne fură angajații. Îndeosebi mecanicii de pe utilaje și șoferii”

Patronii firmelor de construcții acuză faptul că Umbrărescu, dar și firmele turcești, îi lasă fără angajați. Problema ar fi salariile mari pe care constructorii de autostrăzi le oferă și pe care patronii firmelor mai mici nu le pot da.

Prezent azi la semnarea unui contract de lucrări cu Compania de Apă din Buzău, acolo unde Umbrărescu lucrează intens la Autostrada A7 de mai mult timp, Ionel Gagu s-a plâns că firma pe care o conduce, Concas, are de câteva luni probleme de personal.

„Umbrărescu și, mai nou, turcii fură muncitorii firmelor din Buzău. Îndeosebi mecanicii de pe utilaje și șoferii, ce le trebuie lor la autostradă. Le dau salarii mai mari decât putem noi oferi. Nu putem ține pasul cu ei, noi am semnat contracte cu o anumită valoare a lucrărilor, dacă am plăti mai mult ar trebui să aducem bani de acasă. Sper să revenim la normal mai repede. Umbrărescu am înțeles că e pe final, dar mai rămân turcii”, a spus Ionel Gagu.

Este cunoscut faptul că Umbrărescu oferă salarii foarte mari, mai ales pentru șoferi. Pe forumuri sunt vehiculate salarii chiar și de 2000 de euro, însă orele de muncă sunt pe măsură.