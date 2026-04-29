Patru mari sportivi inaugurează Muzeul Sportului de la Athletic Park. Băcăuanii, invitați să alerge de Ziua Tineretului

Consiliul Județean și Primăria Bacău inaugurează Muzeul Sportului de la Athletic Park. Băcăuanii sunt invitați să-i cunoască pe Doina Melinte, campioană olimpică, mondială și europeană, Constantina Diță, campioană olimpică și mondială, Mihaela Melinte, campioană mondială și europeană și Nicolae Soare, recordman național și sportiv olimpic. Cei patru mari sportivi băcăuani vor fi prezenți la eveniment și vor răspunde la întrebările curioșilor.

Potrivit deputatului Adrian Popa, noul parc nu este doar un loc destinat alergării sau activităților fizice, ci o investiție în sănătatea publică și în dezvoltarea tinerilor. „Sportul schimbă destine”, a transmis acesta, subliniind rolul pe care infrastructura sportivă îl poate avea în formarea unei comunități active.

Un element distinctiv al Athletic Park îl reprezintă muzeul sportului, care va funcționa în incinta complexului. Aici vor fi expuse obiecte ce au aparținut unor sportivi de performanță din România — de la medalii la echipamente — menite să inspire noile generații.

„Athletic Park a prins viață la inițiativa PSD Bacau, din convingerea că o comunitate puternică începe cu oameni sănătoși, inspirați şi hotărâți. Pe 2 mai, nu inaugurăm doar un parc. Deschidem un drum”, a mai spus deputatul Popa.

„Îmi doresc să fie o experiență care să inspire toate generațiile”, a notat, pe Facebook, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

Evenimentul de inaugurare va avea loc sâmbătă, 2 mai, de la 10:30. Autoritățile îi încurajează pe băcăuani, în special pe tineri, să participe și să descopere noul spațiu dedicat sportului.

Reguli stricte la Athletic Park Bacău: acces gratuit, dar cu înregistrare. Amenzi de până la 2.500 de lei pentru nerespectarea regulamentului

Noul Athletic Park din Bacău vine cu un set clar de reguli pentru utilizatori, menite să asigure siguranța și buna desfășurare a activităților sportive. Accesul este gratuit, însă condiționat de respectarea unor reguli stricte.

Acces și program

Acces gratuit pentru public;

Înregistrarea este obligatorie prin scanarea codului QR de la intrare;

Program: zilnic, între orele 06:00 – 22:00 (poate varia în funcție de vreme sau lucrări);

Accesul este permis în limita capacității și în afara intervalelor rezervate pentru școli, cluburi sau evenimente.

Utilizarea facilităților

Pistele și terenurile sunt destinate exclusiv activităților sportive;

Accesul este permis doar cu echipament sportiv adecvat;

Copiii sub 14 ani trebuie să fie însoțiți de un adult;

Utilizatorii trebuie să respecte indicațiile personalului și semnalizarea din parc.

Care sunt interdicțiile de la Athletic Park?

Este interzis accesul pe piste pentru plimbare, staționare sau tranzit;

Nu este permis accesul fără înregistrare;

Sunt interzise trotinetele electrice și vehiculele motorizate;

Nu sunt acceptate cărucioarele, bicicletele pentru copii sau animalele de companie în zonele sportive;

Este interzis consumul de alcool sau substanțe interzise;

Nu este permis accesul persoanelor aflate sub influența alcoolului sau drogurilor;

Fumatul este permis doar în cele două zone special amenajate;

Este interzis consumul de alimente, semințe sau gumă în zona sportivă;

Accesul pe spațiile verzi neamenajate sau în zonele tehnice este interzis;

Nu este permisă utilizarea echipamentelor fără echipament de protecție;

Înotul sau accesul în zona lacului sunt interzise;

Este interzis focul deschis, utilizarea dronelor fără autorizație sau a materialelor pirotehnice;

Nu sunt permise obiecte periculoase (ex: sticlă);

Comportamentul agresiv sau limbajul vulgar sunt sancționate.

Măsuri de siguranță

Utilizarea facilităților se face pe propria răspundere;

Echipamentul de protecție este obligatoriu în zonele speciale (pumptrack, tiroliană etc.);

În caz de incident, utilizatorii sunt îndemnați să anunțe personalul sau să apeleze 112.

Ce sancțiuni se dau?

Nerespectarea regulamentului poate atrage:

Evacuarea din parc;

Amenzi între 1.000 și 2.500 de lei;

Suspendarea accesului pentru o perioadă între 3 și 24 de luni;

Obligația de a plăti pagubele produse.

Reprezentanții parcului subliniază că Athletic Park este un spațiu dedicat exclusiv sportului, nu promenadelor, iar utilizatorii trebuie să folosească infrastructura doar în scopul pentru care a fost creată.