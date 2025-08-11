Pe la Cleja, ca pe autostradă! Bucureștean, prins de radar cu 128 km/oră

Un bărbat de 34 de ani, din municipiul București, a fost prins de polițiștii Serviciului Rutier Bacău, în comuna Cleja, în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 128 km/h, pe un sector de drum cu limita maximă admisă de 70 km/h.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 4.050 de lei, iar ca măsură complementară, i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru 120 de zile, fiindu-i eliberată dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație.

Acțiunea polițiștilor rutieri din județul Bacău continuă și astăzi, sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul I.G.P.R., în cadrul operațiunii „SPEED”, desfășurată la nivel european prin intermediul ROADPOL.

Scopul acesteia este depistarea conducătorilor auto care nu respectă limitele legale de viteză, prevenirea accidentelor rutiere și creșterea siguranței circulației pe drumurile publice din județ.