PENNY începe construcția unui nou magazin în Bacău, pe Calea Moinești

REWE deschide al patrulea magazin Penny în Bacău. Investiția se va face pe Calea Moinești, în dreptul intersecției cu Arcadie Șeptilici.

Centrul comercial Penny ar urma să fie construit pe Calea Moinești nr.20, pe un teren de 4.900 mp, ce a aparținut firmei Vasion. Potrivit PUZ-ului (plan de urbanism zonal), complexul va avea 1400 mp efectiv, va avea 72 de locuri de parcare destinate clienților și angajaților (se estimează că centrul comercial va avea 10 angajați), accese auto și pietonale, amenajări exterioare etc.

Firma REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL, prin care se derulează investiția a obținut autorizația de construire de la Primăria Bacău, iar lucrările vor începe în curând.