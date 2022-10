PER Bacău, alături de liderii de la nivel central, a făcut bilanțul activității celor doi ani de la reorganizarea filialei, reconfirmându-și angajamentul pentru băcăuani

Filiala PER Bacău a împlinit doi ani de la reorganizare, ocazie cu care peste 250 de membri ai partidului s-au întâlnit, vineri, într-o ședință la care au participat președintele filialei, Cristi Manolache, și conducerea PER de la nivel central, președintele Dănuț Pop și prim-vicepreședinții Daniel Moraru și Cristian Cosmin.

FOTO: De la stânga la dreapta: Daniel Moraru, Cristi Manolache, Dănuț Pop, Cristian Cosmin

În cadrul întâlnirii de la sala Ateneu, membrii PER Bacău au participat la o discuție care a avut ca temă situația actuală a Bacăului și, cu această ocazie, au prezentat un bilanț al activității filialei și obiectivele pe care și le-au propus până la alegerile din 2024.

La alegerile locale din 2020, anul reorganizării, PER Bacău a obținut 3 mandate în Consiliul Local din municipiul Bacău, iar la nivelul județului, filiala are încă 9 consilieri locali, dar și un viceprimar (comuna Buhoci). În prezent, organizația din Bacău numără peste 600 de membri.

Conducerea PER: „Cu siguranță la următoarele alegeri vom obține un rezultat foarte bun în Bacău”

Dănuț Pop, președintele PER la nivel național, le-a spus celor prezenți că întodeanuna Bacăul va primi sprijinul necondiționat al partidului, pentru toate acțiunile pe care vor să le facă și pentru a avea o vizibilitate mai bună: „La ora asta suntem cel mai bine cotat partid neparlamentar, suntem într-o creștere continuă și stăm foarte bine în teritoriu. Îi asigur pe membrii filialei că au tot sprijinul nostru, de la centru, și sunt sigur că veți obține, la următoarele alegeri, un rezultat foarte bun (la mine foarte bun înseamnă câștigarea primăriei). Vă garantez că nu se va pune problema trecerii pragului, ci doar câte procente vom lua peste acel 5%.”

Cristian Cosmin, prim-vicepreședinte PER: „Ne aflăm în fața unor partide de tradiție, cu pretenții, în condițiile în care nu am fost la guvernare și nu avem resurse la fel de multe, subvenții de la buget. Este greu să te bați la nivel central cu partidele care au subvenții, dar nimic nu este imposibil. Cu siguranță la următoarele alegeri vom obține un rezultat foarte bun nu numai la Bacău, ci în toată țara.”

Proiect în premieră propus de Partidul Ecologist Român: Un HUB în care să se formeze oameni în administrație publică

Daniel Moraru, prim-vicepreședinte PER: „Bacăul este una dintre cele 8 euroregiuni importante pentru noi, în care dorim și implementarea unui proiect – un HUB – unde să formăm oameni pe administrație locală. Sunt oameni care vor să intre în politică, dar nu știu ce înseamnă un rol în Consiliul Local, o funcție administrativă și cred că e importantă formarea acestora”.

PER Bacău: „Înainte de a propune proiecte pe termen lung, trebuie să recreăm baza care a fost distrusă de administrațiile de până acum”

Conform președintelui filialei, Cristi Manolache, „programul PER Bacău are în vedere, înainte de toate, crearea unor condiții decente de viață pentru oamenii din oraș: avem nevoie de trotuare accesibile pentru toată lumea, de parcuri și locuri de joacă îngrijite corespunzător, să fie finalizat spitalul care ne e promis din 2005, să reabilităm sportul de masă care înseamnă, înainte de toate, sănătate pentru toate generațiile, să recuperăm și să reabilităm instituțiile de cultură, să atragem investitori pentru a întrema economia, a avea locuri de muncă și a oferi oamenilor un motiv să nu ne mai plece etc”.

Sportul, cultura, oportunitățile pentru tineri și redarea demnității oamenilor de vârsta a treia, printre subiectele discutate

Printre cei care au luat cuvântul în cadrul ședinței, se numără și oameni reprezentantivi pentru generația lor, deveniți, de curând, membri ai Partidului Ecologist Român.

Bogdan Barcan, profesor de istorie, 24 de ani, doctorand la Facultatea de Istorie din Iași, membru PER Bacău: „În politică am ales să mă implic acum 7 ani, în urma evenimentului tragic de la Colectiv. După terminarea facultății, am vrut să a întorc acasă, în speranța că acest oraș poate ajunge la nivelul celor europene. Nu pot să nu mă gândesc la Casa de Cultură din Bacău, ridicată în 1965 de arhitectul Clement Stănescu, de numele căruia se leagă și Hotelul Decebal, care stă închisă de 7 ani. Pe această cale lansez o provocare și anume: ca peste 3 ani, când Casa de Cultură ar trebui să împlinească 60 de ani de la înființare, să-și redeschisă porțile pentru băcăuani.”

Andreea Dobrea, 22 de ani, absolventă de Comunicare și administrație publică și instructor de dans: „Am ales să rămân în Bacău și să studiez aici, chiar dacă majoritatea persoanelor de vârsta mea au ales să plece în alte orașe, care le-au oferit mai multe oportunități. Pot spune că acest lucru m-a motivat și m-a făcut să am speranța în schimbare: Bacăul poate să devină un centru economic credibil în Moldova. Însă pentru acest lucru, oamenii trebuie să provoace această schimbare. Si simt că în PER Bacău am găsit acea echipă care poate face ceva în acest sens. În prezent sunt instructor de dans, dar în viitor aș dori să fac profesia pentru care m-am pregătit.”

Cătălin Barzaghideanu, fost fotbalist și ziarist la Gazeta Sporturilor: „Cristi Manolache m-a convins că ar fi timpul, la 55 de ani, să mă implic în a face ceva pentru Bacău. Ceea ce mă doare este că mulți consideră sportul, în Bacău, ceva neimportant. Eu zic că este foarte important sportul, pentru că, dacă ne aducem aminte, cu 30 de ani în urmă Bacăul însemna ceva din punct de vedere sportiv: echipă de fotbal în Liga I, echipă de handbal care câștiga campionate după campionate, eram buni și pe atletism… Acum, din păcate, sportul nu mai înseamnă mare lucru. Baza materială este la pământ, de aceea va fi o luptă destul de grea pentru a readuce sportul de performanță la Bacău, pentru că fără a oferi condiții sportului de masă care este baza pentru selecții, nu vom putea avea performanță. Multă lume a folosit Stadionul ca lait motiv în campanii pentru a câștiga voturi. Este adevărat că e important, dar sportul de performanță nu înseamnă numai un stadion, ci o bază materială mult mai complexă, înseamnă sănătatea copiilor noștri, înseamnă altceva pentru băcăuani.”

Iulian Stan, inginer-pensionar: „Am lucrat în domeniul construcțiilor hidroenergetice, în Bucureși, și sunt unul dintre cei care au participat la construcția celor peste 170 de baraje și 164 de hidrocentrale din România.

Dar eu am venit aici ca să vorbesc despre situația oamenilor în vârstă și despre redarea demnității persoanelor de vârsta a treia. Ce înseamnă asta? Au muncit peste 40 de ani și au făcut treabă bună(…). Oamenilor de vârsta mea trebuie să li se acorde încredere, să fie angajați în activități, să se simtă responsabili și utili. În momentul în care lucrul ăsta se va întâmpla, o parte din problemele sociale se vor rezolva. Dacă vrem să ținem vii tradițiile, obiceiurile și valorile strămoșești, nu credeți că o persoană în vârstă le cunoaște și-i poate învăța pe cei tineri?”

„PER Bacău este singurul partid de opoziție care reușește să-și impună programul electoral din 2020, în Consiliul Local”

Cristi Manolache le-a amintit celor prezenți că angajamentul asumat în 2020, față de băcăuani, rămâne ferm: „Cu doar trei consilieri locali, reușim să facem ca puncte din programul nostru să ajungă pe masa Consiliului Local și câteva dintre ele să treacă cu unanimitate de voturi!”

Printre proiectele amintite de acesta se numără și „Crearea unui fond pentru reîntregirea și extinderea patrimoniului Municipiului Bacău” – prin care administrația publică locală este forțată ca banii obținuți din înstrăinarea bunurilor imobile să fie folosiți exclusiv pentru achiziționarea unor clădiri și terenuri de utilitate publică. „Nu vreau să vă mai amintesc cine și când a profitat de bunurile publice ale orașului nostru, dar oricine vrea binele Bacăului știe că pentru a crea parcuri și zone de agrement trebuie începută o campanie de recuperarea a terenurilor pierdute de toate administrațiile de până acum!”, a zis, după eveniment, Cristi Manolache.

Cristi Manolache: „Voi face toate demersurile în CL pentru a-i convinge pe toți să înțeleagă că spitalul trebuie finalizat și pus la dispoziția cetățenilor”

Spre final, Cristi Manolache a zis că echipa de consilieri locali ai Partidului Ecologist Român va apela la toate pârghiile politice pentru a finaliza și a pune în funcțiune clădirea în care ar fi trebuit să fie Spitalul Municipal.

„Spitalul Municipal a început ca proiect în 2005 și nici în 2022 nu este finalizat. I-am propus actualului primar să facem un parteneriat cu CJ pentru a avea bani și a finaliza acest spital cât mai repede. Am reușit acest lucru, dar bineînteles că investiția care se rulează pentru finalizare este greoaie. Anul viitor, vreau să propun în CL să alocăm din buget suma necesară pentru a termina acest spital. Dacă domnul primar se opune acestui demers, voi face orice compromis pentru ca celelalte partide să ne poată sprijini în CL să obține banii necesari pentru acest obiectiv. Sănătatea pentru noi toți este primordială. Îmi iau angajamentul în fața dumneavoastră că voi face toate demersurile în CL pentru a-i convinge pe toți să înțeleagă că spitalul trebuie finalizat și pus la dispoziția cetățenilor, în circuitul SJU”.