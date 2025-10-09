Percheziție cu scandal la locuința unui bărbat din Târgu Ocna! O persoană a fost reținută, alte câteva au fost amendate

Un bărbat din Târgu Ocna, bănuit că a spart casa unui vecin de 79 de ani, a fost reținut în urma unei percheziții domiciliare. Rudele și prietenii bărbatului au luat cu asalt sediul poliției, în timp ce suspectul era audiat.

Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Târgu Ocna, împreună cu cei din Onești și Slănic Moldova, au desfășurat o acțiune în stațiune, ​în cadrul căreia au fost legitimate peste 100 de persoane și au fost controlate aproximativ 90 de autovehicule. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 116 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei.

​Totodată, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în cadrul unui dosar penal aflat în lucru.

​În urma percheziției a fost depistat un bărbat de 31 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat, acesta fiind condus la sediul poliției pentru audieri. Ulterior, față de cel în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în arestul I.P.J. Bacău.

​„Cel în cauză, în noaptea de 04/05 octombrie, ar fi pătruns în curtea unui bărbat de 79 de ani și ar fi sustras din autoturismul acestuia bunuri și o sumă de bani. ​La data de 08 octombrie a.c., polițiștii au efectuat o percheziție la domiciliul celui în cauză, unde au fost descoperite și ridicate mai multe mijloace materiale de probă. Ulterior, bărbatul a fost condus la sediul poliției pentru audieri”, transmite IPJ Bacău.

​Pe timpul audierilor, în fața sediului Poliției Stațiunii Târgu Ocna s-au adunat mai multe persoane, rude ale bărbatului, care au provocat scandal, încercând să împiedice organele de poliție să ia măsurile legale față de acesta. ​Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat persoanelor implicate 36 de sancțiuni contravenționale, conform Legii nr. 61/1991, în valoare de 72.000 de lei.

​După administrarea probatoriului, bărbatul de 31 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul I.P.J. Bacău.