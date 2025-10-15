Percheziție domiciliară la doi tineri de 19 și 20 ani, din Bacău, care au tâlhărit un bărbat

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au efectuat o percheziție domiciliară în municipiul Bacău, la o adresă unde au fost identificate două persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de tâlhărie calificată și complicitate la tâlhărie calificată.

Fapta ar fi fost comisă la sfârșitul lunii septembrie, când un bărbat din municipiul Bacău ar fi fost agresat și deposedat de un telefon mobil în timp ce încerca să-l vândă prin intermediul unei aplicații online.

Cei în cauză, un tânăr de 19 ani și o tânără de 20 de ani, au fost conduși la sediul poliției pentru audieri, iar în baza probatoriului administrat, s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în arestul I.P.J. Bacău.

Acțiune în sistem integrat a forțelor de ordine

Percheziția a avut loc în cadrul unei acțiuni a polițiștilor, însoțiți de luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, specialiști criminaliști și reprezentanți ai Registrului Auto Român Bacău, în municipiul Bacău și în comunele Măgura, Mărgineni, Hemeiuș și Filipeni, pentru prevenirea și combaterea faptelor cu violență, a infracțiunilor contra patrimoniului, a tăierilor ilegale de arbori și a conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

În aceeași zi, s-a mai efectuat o percheziție domiciliară și la locuința unui bărbat de 33 de ani, din comuna Filipeni, bănuit de comiterea infracțiunilor de tăiere și furt de material lemnos. La percheziție au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe bunuri și o cantitate de material lemnos. Cercetările continuă.

Pe lângă controalele domiciliare, polițiștii au legitimat aproximativ 500 de persoane și au fost controlate peste 400 de autovehicule, dintre care 11 înmatriculate în alte state. De asemenea, au efectuat 250 de testări cu aparatele din dotare și au aplicat 120 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 33.000 de lei. Au fost reținute 4 permise de conducere și retrase 14 certificate de înmatriculare.