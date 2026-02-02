Percheziții DNA la Consiliul Județean Bacău! Suspiciuni de fraudă la contractul de 47 de milioane de euro pentru modernizarea DJ Valea Seacă – Gura Văii, câștigat de Danlin XXL

DNA a efectuat mai multe percheziții la finalul săptămânii trecute, la Consiliul Județean (CJ) Bacău și mai multe locații din județul Neamț. Mai multe surse au confirmat pentru Ziarul de Bacău că este vorba despre anchetarea contractului de 235 de milioane de lei (47 milioane euro) încheiat de CJ și firma Danlin XXL din Neamț pentru modernizarea a 34 de kilometri de drum județean, unul dintre cele mai importante proiecte pe fonduri europene derulat de județul Bacău.
Perchezițiile au avut loc vineri, iar printre cei vizați s-au numărat președinta CJ Cristina Breahnă-Pravăț, alături de șeful său de cabinet Bogdan Bălan și secretara Cătălina Zară. Anchetatorii au ridicat mai multe documente de la Consiliul Județean, dar și din mai multe locații din județul Neamț, de unde este firma Danlin XXL. De asemenea, în vizorul DNA s-ar afla și firma care a făcut expertiza tehnică a lucrării.
Contractul vizat de anchetatori este cel semnat în martie anul trecut de conducerea CJ Bacău cu Danlin XXL, în valoare de 235 de milioane de lei. Acesta viza reabilitarea a 3 sectoare de drum județean: DJ 119D – Valea Seacă – Cucova – Orbeni – Drăgușani – Parava (intersecție cu DJ 206B); DJ 206B (intersecție cu DJ 119D) – Parava și Rădoaia – Dumbrava (intersecție cu DJ 119); DJ 119 – Dumbrava (intersecție cu DJ 206B) – Temelia – Gura Văii – Onești (DN 11 A), jud. Bacău. Proiectul urma să asigure conectivitatea localităților beneficiare și a municipiului Onești cu Autostrada A7, iar pe viitor, prin noul inel de conectivitate din zona Răcăciuni, legătura și cu Autostrada A13.
Conform unor surse neoficiale, problema ar fi apărut atunci când firma Danlin XXL nu ar fi livrat proiectul tehnic, în valoare de 7 milioane de lei, la timp pentru ca CJ Bacău să poată obține fondurile europene. Deși obținerea finanțării a fost ratată, conducerea CJ Bacău ar fi insistat să achite proiectarea către Danlin XXL, chiar dacă aceasta a fost adusă tardiv. Chiar și așa, proiectul făcut de firma din Neamț nu ar fi respectat lucrările licitate, mai multe obiective, precum poduri sau podețe, lipsind din proiect, deși fuseseră licitate.
Vom reveni!
Comentarii
SEPTEP a zis
Nasol tare
BOGDAN a zis
Cine este Primarul de la Valea Seaca?
Asphalthos pireu a zis
Intrebare retorica !!!….stii dar nu vrei sa ne spui !!
Ca in Adminsitratie a zis
Asa se obisnuieste in administratie. Multi, obedienti, inchid ochii si semnează acte (a se vedea si toate cazurile de la Primaria Bacau cu foarte multi functionari publici care semnează acte ce nu trebuiau semnate ca sa beneficieze sefii de atentia ca ar rezolva ceva).
Multe intrebari fara raspunsuri a zis
1. In primul rând ma mir ca s-a facut o perchezitie de catre DNA la CJ.
2. De ce nu s-au facut perchezitii la Primaria Bacau in multe dosare iar la Directia de Impozite si Taxe Locale niciodata cu toate ca acolo era un IT-ist care a vazut toate golaniile posibilie si pentru asta a fost dat afară? Ciudat nu?
3. Daca o sa vad in toate dosarele de la Primarie si eventual CJ (e o premiera) o singura condamnare cu executare e o IMENSĂ minune.
4. Nu o sa vedem niciodata pe „îngerasul” Bacăului Vizitiu ca o să demita pe cei care fac parte din unul sau mai multe dosare: mâna lui dreaptă administratorul public Pistea, ex-directorul ADL Anghel, ex-directorul Fediuc , Iulian Stan – mutat la SMUP si altii carora le-a rezolvat joburile din bani publici in continuare. Le-a facut domnul primar vreo mustare scrisă, vrei trimitere in cercetare administrativă, vreun raport de evaluare negativ pentru faptul că aduc prejudicii financiare orasului?
5. Cred cetățenii orasului că la primaria Bacau se intamplă lucrurile astea fără ca primarul să stie? Ca el semnează asa, proiect dupa proiect chiar ca „primarul fara vinovatie” fără să stie cumva că sunt ilegalitati in spate? Mai crede cineva?