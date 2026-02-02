Percheziții DNA la Consiliul Județean Bacău! Suspiciuni de fraudă la contractul de 47 de milioane de euro pentru modernizarea DJ Valea Seacă – Gura Văii, câștigat de Danlin XXL

DNA a efectuat mai multe percheziții la finalul săptămânii trecute, la Consiliul Județean (CJ) Bacău și mai multe locații din județul Neamț. Mai multe surse au confirmat pentru Ziarul de Bacău că este vorba despre anchetarea contractului de 235 de milioane de lei (47 milioane euro) încheiat de CJ și firma Danlin XXL din Neamț pentru modernizarea a 34 de kilometri de drum județean, unul dintre cele mai importante proiecte pe fonduri europene derulat de județul Bacău.

foto: poză de la semnarea contractului de 235 de milioane de lei

Perchezițiile au avut loc vineri, iar printre cei vizați s-au numărat președinta CJ Cristina Breahnă-Pravăț, alături de șeful său de cabinet Bogdan Bălan și secretara Cătălina Zară. Anchetatorii au ridicat mai multe documente de la Consiliul Județean, dar și din mai multe locații din județul Neamț, de unde este firma Danlin XXL. De asemenea, în vizorul DNA s-ar afla și firma care a făcut expertiza tehnică a lucrării.

Contractul vizat de anchetatori este cel semnat în martie anul trecut de conducerea CJ Bacău cu Danlin XXL, în valoare de 235 de milioane de lei. Acesta viza reabilitarea a 3 sectoare de drum județean: DJ 119D – Valea Seacă – Cucova – Orbeni – Drăgușani – Parava (intersecție cu DJ 206B); DJ 206B (intersecție cu DJ 119D) – Parava și Rădoaia – Dumbrava (intersecție cu DJ 119); DJ 119 – Dumbrava (intersecție cu DJ 206B) – Temelia – Gura Văii – Onești (DN 11 A), jud. Bacău. Proiectul urma să asigure conectivitatea localităților beneficiare și a municipiului Onești cu Autostrada A7, iar pe viitor, prin noul inel de conectivitate din zona Răcăciuni, legătura și cu Autostrada A13.

Conform unor surse neoficiale, problema ar fi apărut atunci când firma Danlin XXL nu ar fi livrat proiectul tehnic, în valoare de 7 milioane de lei, la timp pentru ca CJ Bacău să poată obține fondurile europene. Deși obținerea finanțării a fost ratată, conducerea CJ Bacău ar fi insistat să achite proiectarea către Danlin XXL, chiar dacă aceasta a fost adusă tardiv. Chiar și așa, proiectul făcut de firma din Neamț nu ar fi respectat lucrările licitate, mai multe obiective, precum poduri sau podețe, lipsind din proiect, deși fuseseră licitate.

Vom reveni!