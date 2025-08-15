Percheziții domiciliare în Dofteana! Polițiștii au confiscat 22 de telefoane mobile furate din străinătate

Polițiștii Sectiei 3 Poliție Rurală Onești, împreună cu cei din cadrul Biroului Investigații Criminale, criminaliști și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară în comuna Dofteana, la persoane bănuite de comiterea infracțiunii de tăinuire.

În urma efectuării percheziției domiciliare au fost găsite și ridicate în vederea continuării cercetărilor, 22 de telefoane mobile despre care există suspiciunea că provin din furturi comise pe teritoriul altor state.

În urma probatoriului administrat, față de un tânăr de 30 de ani, din localitate, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Arestul I.P.J Bacău.