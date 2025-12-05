Percheziții domiciliare și 12 autovehicule puse sub sechestru, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 150.000 de lei

Pe 4 decembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în domeniul comerțului cu autoturisme.

Perchezițiile au vizat imobilele unui bărbat de 46 de ani, din stațiunea Târgu-Ocna, bănuit că ar fi adus autoturisme din străinătate și le-ar fi comercializat fără declararea veniturilor și fără achitarea obligațiilor fiscale către bugetul de stat, prejudiciul creat fiind de aproximativ 150.000 de lei.

După finalizarea perchezițiilor, bărbatul a fost condus la sediul poliției pentru audieri.

Totodată, polițiștii au instituit măsura sechestrului asigurător asupra a 12 autovehicule aflate în posesia celui în cauză.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Stațiunii Târgu-Ocna, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al criminaliștilor.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale.