Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Top Story / Percheziții domiciliare și 12 autovehicule puse sub sechestru, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 150.000 de lei

Percheziții domiciliare și 12 autovehicule puse sub sechestru, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 150.000 de lei

Lasă un comentariu

Pe 4 decembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în domeniul comerțului cu autoturisme.

Perchezițiile au vizat imobilele unui bărbat de 46 de ani, din stațiunea Târgu-Ocna, bănuit că ar fi adus autoturisme din străinătate și le-ar fi comercializat fără declararea veniturilor și fără achitarea obligațiilor fiscale către bugetul de stat, prejudiciul creat fiind de aproximativ 150.000 de lei.

După finalizarea perchezițiilor, bărbatul a fost condus la sediul poliției pentru audieri.

Totodată, polițiștii au instituit măsura sechestrului asigurător asupra a 12 autovehicule aflate în posesia celui în cauză.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Stațiunii Târgu-Ocna, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al criminaliștilor.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *