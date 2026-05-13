Percheziții în Bacău, după incendierea acoperișului unei locuințe. Un bărbat de 41 de ani a fost reținut

Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Bacău, împreună cu criminaliști și luptători pentru acțiuni speciale, au efectuat marți, 13 mai, o percheziție domiciliară la locuința unui bărbat de 41 de ani din municipiul Bacău, suspectat de comiterea infracțiunii de distrugere.

Acțiunea a avut loc în baza unui mandat emis de Judecătoria Bacău, în cadrul unei anchete privind un incendiu provocat la sfârșitul lunii aprilie.

Potrivit anchetatorilor, incidentul s-ar fi petrecut pe 26 aprilie, pe fondul unui conflict spontan. Bărbatul ar fi incendiat acoperișul locuinței unui alt bărbat, în vârstă de 34 de ani, tot din municipiul Bacău. Prejudiciul estimat de autorități este de aproximativ 5.000 de lei.

În urma activităților investigativ-operative, polițiștii au reușit identificarea suspectului, iar după administrarea probatoriului, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Bacău.

Cercetările continuă într-un dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.