Percheziții în Bacău într-un dosar de evaziune fiscală. Peste 5.000 de produse suspectate că sunt contrafăcute, confiscate de polițiști

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Polițiștii băcăuani au efectuat marți, 10 iunie, trei percheziții domiciliare în municipiul Bacău, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de evaziune fiscală și comercializarea unor produse ce poartă mărci identice sau similare cu cele înregistrate. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat peste 5.000 de produse susceptibile a fi contrafăcute și aproximativ 20.000 de lei.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, în cadrul operațiunii „JUPITER”, coordonată la nivel național de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.

Potrivit anchetatorilor, persoanele vizate ar fi desfășurat activități comerciale atât în mod direct, cât și prin intermediul unor platforme online, fără a declara veniturile obținute și fără a achita taxele și impozitele aferente.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat peste 5.000 de produse suspectate că ar fi contrafăcute. Este vorba despre încălțăminte, articole vestimentare, ochelari de soare, parfumuri și genți care purtau însemnele unor mărci cunoscute și înregistrate.

De asemenea, au fost ridicați aproximativ 20.000 de lei, precum și mai multe dispozitive despre care anchetatorii susțin că ar fi fost utilizate în desfășurarea activității infracționale.

La acțiune au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bacău, specialiști criminaliști și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Reprezentanții Poliției Române precizează că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.