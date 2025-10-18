Percheziții în Moinești: polițiștii au ridicat mașini și ceasuri, în valoare totală de 120.000 euro

Bunuri în valoarea de 120.000 de euro au fost recuperate de polițiștii din Moinești, în urma a două percheziții domiciliare efectuate în cadrul unui dosar penal în care este cercetată infracțiunea de înșelăciune.

Potrivit rechizitoriului, în cursul lunilor ianuarie – februarie 2025, un bărbat, de 36 de ani, din municipiul Moinești, ar fi indus în eroare o femeie, oferindu-se să mijlocească activitatea de transport şi înmatriculare a două vehicule, din Italia în România, vehicule achitate de păgubită prin transfer bancar către o societate comercială din Italia, urmând ca, după realizarea activităţilor menționate, cele două autovehicule să fie restituite acesteia.

Acest lucru nu ar mai fi avut loc întrucât bărbatul, prin intermediul mamei sale şi a unei societăţi comerciale, administrată de tatăl său, ar fi înmatriculat autovehiculele pe numele acestora, pentru a nu le mai preda păgubitei şi pentru a le înstrăina, obţinând un folos patrimonial injust.

La percheziții au fost descoperite, ridicate şi indisponibilizate bunuri în valoare de aproximativ 120.000 de euro din prejudiciul de 150.000 euro, respectiv două autovehicule, două ceasuri, o geantă şi o pereche de ochelari.

La activități au participat jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău.