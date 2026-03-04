Percheziții în Pîrjol într-un dosar de furt calificat. Doi bărbați, vizați de anchetă

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău au efectuat percheziții domiciliare într-un dosar penal de furt calificat, după ce o femeie din comuna Pîrjol a reclamat dispariția unei sume importante de bani din locuință.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Bacău, la data de 1 martie, o femeie în vârstă de 73 de ani a sesizat polițiștii, susținând că, în intervalul de aproximativ trei ore în care a lipsit de la domiciliu, persoane necunoscute i-ar fi sustras din șifonier 1.000 de euro, 100.000 de forinți și 10.000 de lei.

În urma cercetărilor efectuate, la data de 3 martie, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Moinești, sub coordonarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Moinești, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară la locuințele a doi bărbați, în vârstă de 29 și 33 de ani, ambii din comuna Pîrjol.

În urma descinderilor, oamenii legii au descoperit o armă cu aer comprimat fără serie, o cutie de alice și trei telefoane mobile.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru recuperarea prejudiciului, în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat.