Percheziții la Psihiatria SJU Bacău într-un dosar de corupție: medici și asistenți, acuzați că ar fi luat mită pentru internări fictive. Procurorii au ridicat 32.000 de euro

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău au efectuat, pe 8 aprilie 2026, mai multe percheziții într-un dosar care vizează presupuse fapte de corupție în cadrul Secției de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Bacău.

Șase mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare miercuri, 8 aprilie 2026, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al IPJ Bacău. Descinderile au vizat locuințe ale unor persoane fizice, sedii de firme, dar și Spitalul Județean de Urgență Bacău.

Ancheta vizează suspiciuni de luare și dare de mită, precum și fals intelectual. Potrivit procurorilor, în perioada ianuarie 2024 – aprilie 2026, o doctoriță, șefă de secție în cadrul Secției de Psihiatrie a SJU Bacău, ar fi primit, împreună cu alți doi angajați medicali, sume de bani de la pacienți.

„Din probatoriul administrat până la acest moment rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpații au primit în mod repetat sume cuprinse între 300 și 650 de lei pentru fiecare internare”, se arată în comunicatul Parchetului.

Banii ar fi fost oferiți pentru a facilita internări fictive – fie spitalizări de zi, fie internări continue – care, în realitate, nu aveau loc. Ulterior, pe baza acestor internări, ar fi fost întocmite documente medicale folosite de pacienți pentru obținerea sau menținerea unui grad de invaliditate și, implicit, a indemnizațiilor aferente.

Procurorii susțin că sumele ar fi fost colectate în principal de doi asistenți medicali, care ar fi direcționat aproximativ două treimi din bani către medicul șef de secție, restul fiind păstrat de aceștia.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat telefoane mobile, documente și alte mijloace de probă. De asemenea, din două locații aparținând suspecților a fost confiscată suma totală de aproximativ 32.000 de euro, în diverse valute, asupra căreia a fost instituit sechestru asigurator.

În dosar au fost emise cinci mandate de aducere, iar mai mulți suspecți și martori au fost audiați. Trei persoane – identificate prin inițialele C.C., D.P. și P.M. – au fost reținute pentru 24 de ore.

Ulterior, în urma audierilor din 9 aprilie, două dintre inculpate au fost plasate sub control judiciar pe cauțiune pentru 60 de zile, fiecare achitând o cauțiune de 50.000 de lei. Cea de-a treia persoană cercetată a fost plasată sub control judiciar pentru aceeași perioadă.

Totodată, anchetatorii au dispus interzicerea temporară a exercitării profesiei pentru toți cei trei: medicul nu mai poate profesa și nu mai poate ocupa funcția de șef de secție, iar cei doi asistenți nu își mai pot exercita atribuțiile în cadrul SJU Bacău.

Procurorii precizează că cercetările continuă și cu privire la alte persoane și fapte. De asemenea, aceștia subliniază că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală decizie definitivă a instanței. (sursa: comunicat de presă)