Perdele și draperii Sophia: 10 ani de eleganță în Bacău, semnătura unui brand românesc cu deschidere internațională.



În designul unui interior reușit, diferența dintre „frumos” și „memorabil” stă în detalii. Iar la fereastră începe, de multe ori, povestea întregului spațiu. La Bacău, magazinul Sophia înseamnă mai mult decât perdele și draperii – înseamnă o rețea puternică formată din 30 de magazine în franciză în România, precum și un showroom deschis în Miami, Florida (SUA), cu 21 de ani de experiență pe piața decorațiunilor textile.

Situată pe strada Oituz nr. 1, Sophia Bacău aduce în oraș experiența unui brand românesc care a decorat și transformat peste 50.000 de case, peste 150 de hoteluri și pensiuni, peste 230 de restaurante și cafenele și peste 30 de teatre și muzee. Portofoliul impresionant confirmă capacitatea de a gestiona atât proiecte rezidențiale, cât și lucrări complexe din zona HoReCa sau instituțională, unde standardele sunt ridicate și fiecare detaliu contează.

Oferta de perdele și draperii este susținută de peste 170 de colecții variate, de la materiale vaporoase și elegante până la texturi sofisticate, potrivite pentru amenajări moderne sau clasice. Sophia dispune permanent de stocuri consistente de țesături, ceea ce permite livrări rapide și soluții adaptate fiecărui proiect.

Pentru segmentul HoReCa, soluțiile sunt special concepute pentru a răspunde cerințelor tehnice și estetice ale spațiilor profesionale: perdele, draperii și tapițerii ignifugate cu certificat M1, materiale blackout și dimout, draperii cu print personalizat, precum și lenjerii pentru pat, cuverturi și perne decorative personalizate prin brodarea logo-ului.

Un avantaj major îl reprezintă serviciile integrate: consiliere gratuită în showroom sau la domiciliu, timp de două ore, măsurători precise, realizarea produselor pe comandă și montaj profesionist. Clientul beneficiază astfel de un proces complet, clar și eficient.

Consultanța de specialitate este coordonată la nivel local de designerul Ana Maria Beteș, care gestionează proiectele din Bacău și oferă soluții adaptate fiecărui spațiu. „Perdelele și draperiile influențează atmosfera unei încăperi, luminozitatea și chiar starea de bine a celor care locuiesc sau lucrează acolo”, ne-a declarat Ana Maria Beteș, designer la Sophia.

Deși poziționarea este una premium, soluțiile sunt adaptate tuturor bugetelor, păstrând același standard ridicat de calitate și execuție. Experiența, portofoliul solid și serviciile complete au consolidat Sophia ca reper în domeniul decorațiunilor textile din România.

Showroom-ul Sophia din Bacău poate fi vizitat de luni până vineri între orele 9:00 și 18:00, iar sâmbăta între 10:00 și 17:00. Informații suplimentare sunt disponibile la 0758 235 257 sau pe www.sophia-romania.ro.

Pentru cei care își doresc un interior care să îi reprezinte cu adevărat, alegerea perdelelor și draperiilor potrivite poate transforma complet atmosfera unei încăperi.