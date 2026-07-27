Performanță pentru un tânăr din Bacău: a fost admis la specializarea Parașutiști, unde au fost doar 10 locuri la nivel național

Un tânăr din Bacău și-a împlinit visul de a urma cariera militară ca parașutist, după ce a fost admis la Facultatea de Științe Militare din cadrul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. Dragoș Bereș este singurul absolvent al Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” admis anul acesta la specializarea Parașutiști, unde au fost disponibile doar zece locuri la nivel național.

Performanța obținută de băcăuan vine în urma celor patru ani petrecuți la colegiul militar din Câmpulung Moldovenesc, perioadă în care s-a remarcat prin disciplină, rezultate bune și implicare în activitățile instituției. În calitate de elev gradat, a avut responsabilități de conducere, reușind în același timp să își păstreze pasiunea pentru folclor și să participe la numeroase activități culturale.

„De-a lungul celor 4 ani de liceu am învățat că visurile se împlinesc, indiferent cât de departe par acestea. Recunosc, mi-am dorit din tot sufletul să intru la prima opțiune, la Parașutiști, știind totuși că sunt doar 10 locuri, iar concurența este una ridicată. Astfel mi-am demonstrat mai întâi mie că visurile se împlinesc, dar și lui Dragoș din clasa a 9-a, care de abia se înscrisese în cadrul ansamblului și își făcea griji cu privire la cât de greu va fi să mențină învățatul și pasiunea pe același loc. Totul a fost posibil într-un final! Mi-am dat seama prea târziu că singurul care îmi punea piedici eram eu, nu funcția de elev plutonier, care uneori îmi consuma toată energia, nu pasiunea pentru dansul popular și orgă, ci propriile mele gânduri. Faptul că voi deveni parașutist nu reprezintă doar o meserie pentru mine, reprezintă pasiunea pe care o am pentru experiențe pline de adrenalină, pasiunea pe care am descoperit-o de când eram mic și vedeam salturile parașutiștilor COMANDO din Bacău, locul de unde provin.””, a declarat Dragoș Bereș.

Dragoș Bereș le transmite și un mesaj celor care își doresc să urmeze o carieră militară: să își stabilească obiective îndrăznețe și să nu renunțe din cauza dificultăților: „Dragi colegi mai mici, țintiți cât mai sus, chiar «spre cer» aș putea spune, pentru cei ce își doresc astfel de specializări. Nu lăsați gândurile negative să vă influențeze ambiția! Indiferent de cât de multe activități aveți în acest moment, continuați să le îndrăgiți, punând accent în continuare pe învățat. Dacă sunteți elevi gradați, bucurați-vă de momentele frumoase alături de plutonul sau de compania de care sunteți responsabili. Totul este posibil, locul în care sunteți meniți să ajungeți este deja «rezervat» pentru voi. Cu credință, muncă și sprijinul lui Dumnezeu, veți reuși!”

Reușita băcăuanului confirmă nivelul de pregătire oferit de Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” și îl transformă pe Dragoș Bereș într-un exemplu pentru tinerii care își doresc o carieră în Armata României.