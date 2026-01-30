Pericol în mediul online: minoră de 17 ani, șantajată cu publicarea unor imagini intime. Tânăr de 20 de ani, reținut de DIICOT Bacău

Pericolele din mediul online continuă să facă victime. O minoră de 17 ani a fost exploatată și șantajată după o relație dezvoltată pe rețelele de socializare, iar un tânăr de 20 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT Bacău pentru pornografie infantilă și șantaj.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău, au documentat activitatea infracțională a unei persoane în vârstă de 20 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și șantaj, se arată într-un comunicat transmis de autorități.

Din actele de urmărire penală a reieșit că, începând cu luna iunie 2025, în baza unei relații sentimentale dezvoltate pe rețelele de socializare, persoana cercetată ar fi determinat o minoră, în vârstă de 17 ani, să îi transmită imagini foto și video în ipostaze sexuale explicite.

Ulterior, la refuzul persoanei vătămate de a-i pune la dispoziție alte materiale de același tip, suspectul ar fi amenințat-o că va distribui fișierele deja deținute către persoane din anturajul acesteia și către unitatea de învățământ la care învață. Amenințările ar fi fost puse în aplicare în luna noiembrie 2025.

În urma unei percheziții domiciliare efectuate la data de 29 ianuarie 2026, la domiciliul persoanei cercetate din localitatea Hoghilag, județul Sibiu, polițiștii au descoperit și ridicat dispozitive de stocare a datelor.

La aceeași dată, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea persoanei pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de pornografie infantilă și șantaj.

Astăzi, 30 ianuarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău a fost sesizat cu propunere de arestare preventivă a persoanei reținute, pentru 30 de zile.

Pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție, au mai precizat reprezentanții Poliției.