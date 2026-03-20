Pericolul invizibil: cum ne afectează plasticul aruncat în natură și ce putem face pentru opri aceste efecte negative

Plasticul aruncat în natură se degradează extrem de lent, în sute de ani, timp în care poluează mediul și afectează echilibrul ecosistemelor. În schimb, dacă este colectat separat și ajunge într-un centru de reciclare, acesta poate fi transformat în obiecte utile, reducând impactul negativ asupra naturii. Un gest simplu din partea fiecăruia dintre noi contribuie la protejarea sănătății și la refacerea mediului înconjurător.

Unul dintre cele mai mari pericole îl reprezintă microparticulele de plastic, care au devenit o cauză serioasă a problemelor de sănătate atât pentru oameni, cât și pentru animale. Pe măsură ce plasticul se descompune, aceste particule ajung în sol, în apă și în organismele vii. De exemplu, mulți dintre peștii consumați de oameni conțin deja astfel de particule, care ajung inevitabil și în corpul uman.

Cea mai eficientă soluție pentru reducerea acestor efecte este reciclarea. În loc să fie aruncat în natură, plasticul poate fi refolosit și transformat în produse noi, precum mobilier urban sau chiar diverse articole vestimentare, economisind astfel resurse și prevenind poluarea.

Pentru ca reciclarea să fie posibilă, este esențial ca deșeurile să fie depozitate corect, în containerele speciale – cele de culoare galbenă. Aici pot fi colectate ambalaje din plastic curate, pungi și folii, sticle de plastic, cutii din plastic sau metal, conserve, doze de băuturi, folie de aluminiu, precum și cutii de lapte, sucuri sau produse de uz casnic.

Există însă și deșeuri care nu trebuie depozitate în aceste recipiente: materiale combinate din plastic și metal, cutii de vopsea sau substanțe periculoase, baterii, deșeuri medicale, echipamente electrice sau electronice, produse de igienă precum scutecele sau șervețelele folosite, dar și ambalajele murdare.

Prin informare și responsabilitate, fiecare dintre noi poate contribui la reducerea poluării și la protejarea sănătății pe termen lung.

„Reciclarea plasticului nu e o opțiune. E o responsabilitate. Începe de acasă, din gesturi mici: sortează corect, spală recipientele, evită produsele de unică folosință. Cu fiecare sticlă reciclată, reducem poluarea, protejăm natura și contribuim la un Bacău mai curat” – SOMA Bacău.

Pentru mai multe informații legate de colectarea selectivă, inclusiv a deșeurilor periculoase, voluminoase sau care provin din construcții, accesați Ghidul de colectare selectivă disponibil pe site-ul Soma Bacău.