Permis suspendat pentru neplata amenzilor: pentru fiecare 50 de lei neachitați, o zi fără drept de conducere

Șoferii care nu își plătesc amenzile în decurs de 105 zile vor avea permisul suspendat automat. Totul se va face electronic, fără drumuri la poliție și fără predarea fizică a permisului – în baza de date a Ministerului de Interne, șoferul va figura cu permisul suspendat până în momentul în care achită amenda.

Foto arhivă

Când primește o amendă, șoferul are posibilitatea de a o plăti în termen de 15 zile pentru a beneficia de 50% reducere din valoarea inițială. Dacă trec cele 15 zile, amenda revine la valoarea integrală, iar cazul ajunge la primărie, care trimite o somație de avertizare în care se precizează că dacă nu se plătește amenda nici în termenul stabilit – în total aproximativ 90 de zile –, dreptul de a conduce va fi suspendat automat.

Așadar, șoferii au la dispoziție 105 zile pentru a-și achita amenzile, dacă nu vor să rămână fără dreptul de a conduce.

„Cetățeanul nu va trebui să vină la Poliția Rutieră și nu trebuie să predea permisul. După trecerea celor 90 de zile, ulterioare celor 15 zile inițiale de plată, se suspendă dreptul de a conduce. După ce plătește, în aproximativ două zile, își recapătă dreptul de a conduce”, a precizat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

În cazul în care nu se plătește amenda în termenul maxim stabilit, ordonanța de urgență prevede o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați. De exemplu, pentru o amendă de 1.000 lei, suspendarea ar fi de 20 de zile.

Măsura vine ca urmare a numărului mare de amenzi care nu sunt achitate. Potrivit primului-ministru Ilie Bolojan, doar 40% din amenzile de circulație sunt plătite în România.

Noul regulament se va aplica doar pentru neplata amenzilor rutiere și ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie, după finalizarea platformelor digitale interconectate între primării și Ministerul de Interne, precizează stirileprotv.ro.