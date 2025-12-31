Perspective rutiere pentru 2026: se vor deschide 255 km de autostradă şi drum expres

Reţeaua de drumuri de mare viteză a României a crescut în anul 2025 cu 146 de kilometri noi de autostradă şi drum expres, iar în 2026 este programată deschiderea a 255 de kilometri. Din septembrie 2021 și până în prezent, proiectele de autostrăzi și drumuri expres au însumat 90 de miliarde de lei, fără TVA, scrie agerpres.ro.

În 2025, pe „ultima sută de metri”, înainte de Ajunul Crăciunului, s-au dat în folosință aproximativ 50 de kilometri din Autostrada Moldovei (A7) între Focșani și Adjud. Odată cu deschiderea acestui nou sector, anul 2025 se încheie cu 195 de km puși în circulație pe Autostrada Moldovei (din cei 319 km ai A7), între Ploiești și Pașcani. În prezent, se poate circula în continuu pe autostradă aproximativ 250 kilometri, direct de la București până la Adjud.

De asemenea, anul acesta s-au mai dat în trafic A0 – Sector Sud – lotul 3 Bragadiru – Joița (17,965 km), A1 Sibiu – Pitești – Secțiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești (14,57 km), A7 – Autostrada Ploiești – Buzău – lotul 2 Mizil – Pietroasele (28,35 km) și lotul 3 Pietroasele – Municipiul Buzău (13,9 km), Autostrada Buzău – Focșani – tronsonul 1 Buzău – Vadu Pașii (3,4 km), tronsonul 4 Colonești – Oarja – Pitești (12,64 km), parte din Drumul Expres Craiova – Pitești (DEx12), și primul tronson A3 – DN1 (5 km), în zona Tureni, din Drumul Expres Turda – Dej (DEx4), care va lega Autostrada A3 de Dej.

Anul viitor vor fi dați în trafic 255 de kilometri pe A0 – Sector Nord: lotul 1 Joița – Corbeanca (17,5 km), lotul 3 Afumați – Pantelimon (6,60 km) și lotul 4 Pantelimon – Glina (4,47 km); pe Autostrada Sibiu – Pitești: Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș (9,86 km); pe Autostrada Transilvania (A3): secțiunile Nădășelu – Mihăiești (16,80 km), Mihăiești – Zimbor (13,26 km), Zimbor – Poarta Sălajului (12,24 km), Secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiș (26,35 km), precum și lucrări suplimentare la viaducte (2 km); pe Autostrada Focșani – Bacău – 46 km: lotul 2 Domnești Târg – Răcăciuni (24,5 km) și lotul 3 Răcăciuni – Bacău (21,52 km); pe Autostrada Bacău – Pașcani – 77,38 km: lotul 1 Săucești – Trifești (30,3 km), lotul 2 Trifești – Gherăești (18,99 km) și lotul 3 Mircești – Pașcani (28,09 km); Drumul Expres Brăila – Galați (DEx6) – 10,767 km.

