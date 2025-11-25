Peste 150 kg de pește, confiscate dintr-un târg din Podu Turcului! Comerciantul s-a ales cu dosar penal

Un bărbat de 50 de ani din județul Vrancea a fost depistat de polițiști în timp ce comercializa pește în zona târgului săptămânal din comuna Podu Turcului, fără a deține documente de proveniență sau avize sanitar-veterinare.

La fața locului, polițiștii au descoperit și ridicat în vederea confiscării mai multe recipiente în care se aflau aproximativ 150 kg de pește. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de comercializare fără documente de proveniență a peștelui sau a produselor din pește.

Activitățile au beneficiat de sprijinul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bacău.